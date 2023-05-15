Двум управляющим компаниям выписали крупные штрафы

УК «Вариант» дважды оштрафована на 125 000 рублей.

Госжилинспекция Липецкой области выявила нарушения в работе двух липецких управляющих компаний. На потолке и стенах второго подъезда дома №23а по улице Юношеской инспекция обнаружила следы залития. Такие же следы проверяющие нашли на фасаде здания и у одной из квартир. На крыше дома оказалась нарушена герметичность стыка карнизных плит, отсутствовал отлив, система вентиляции одной из квартир оказалась неисправной.



За нарушение лицензионных требований в отношении ООО «УК «Рассвет» был составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ, постановлением мирового судьи управляющая компания оштрафована на 125 тысяч рублей.



Также в Госжилинспекцию поступили жалобы на ООО УК «Вариант» от жильцов домов №17 и №41 по улице Неделина.



«В этих домах управляющей компанией «Вариант» не были приняты меры по надлежащей эксплуатации и исправности общедомового счетчика отопления», - сообщает ГЖИ.



В отношении УК «Вариант» составлены протоколы об административном правонарушении по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ за нарушение лицензионных требований, за каждый дом управляющей компании назначен штраф по 125 000 рублей.