Общество

сегодня, 10:57

Двум управляющим компаниям выписали крупные штрафы

2 762
#ЖКХ
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Двум управляющим компаниям выписали крупные штрафы

УК «Вариант» дважды оштрафована на 125 000 рублей.

Госжилинспекция Липецкой области выявила нарушения в работе двух липецких управляющих компаний. На потолке и стенах второго подъезда дома №23а по улице Юношеской инспекция обнаружила следы залития. Такие же следы проверяющие нашли на фасаде здания и у одной из квартир. На крыше дома оказалась нарушена герметичность стыка карнизных плит, отсутствовал отлив, система вентиляции одной из квартир оказалась неисправной. 

За нарушение лицензионных требований в отношении ООО «УК «Рассвет» был составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ, постановлением мирового судьи управляющая компания оштрафована на 125 тысяч рублей.

Также в Госжилинспекцию поступили жалобы на ООО УК «Вариант» от жильцов домов №17 и №41 по улице Неделина.

«В этих домах управляющей компанией «Вариант» не были приняты меры по надлежащей эксплуатации и исправности общедомового счетчика отопления», - сообщает ГЖИ.

В отношении УК «Вариант» составлены протоколы об административном правонарушении по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ за нарушение лицензионных требований, за каждый дом управляющей компании назначен штраф по 125 000 рублей.
2 762
#ЖКХ
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Комментарии (2)

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Не чего они не боятся.

30 минут назад
А в ООО"УК МАЯК" бывшая Липецкая УК отвечают :"ЖАЛУЙТЕСЬ ХОТЬ ПРЕЗИДЕНТУ". Вот такие штрафы и ответы.
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Давыдова

56 минут назад
а угловой все ни по чем...
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