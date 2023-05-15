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15 минут назад

Эрдоган получил 49,35% голосов в первом туре президентских выборов

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#Турция #Эрдоган #президентские выборы

Второй тур голосования назначен на 28 мая.

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,35% голосов в первом туре президентских выборов в стране по итогам подсчета 100% бюллетеней, - передает ТАСС со ссылкой на турецкий государственный телеканал TRT.

Уточняется, что единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу заручился поддержкой 45% избирателей.

Третий кандидат от правого блока "Альянс "АТА" Синан Оган получил 5,22%. Снявший свою кандидатуру кандидат Мухаррем Индже получил 0,43% голосов. ЦИК Турции считает действительными отданные за него голоса. Более 1 млн голосов из 53,9 млн, поданных за кандидатов, ЦИК признал недействительными. Явка составила рекордные для Турции 88,84%, - сообщает телеканал со ссылкой на данные Центрального избирательного комитета.

Для победы в первом туре один из кандидатов должен был получить 50% плюс один голос. Для проведения второго тура голосования определена дата 28 мая. В нем примут участие Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу.

По итогам обработки 99,99% бюллетеней на голосовании по составу парламента лидером остается "Республиканский альянс" во главе с "Партией справедливости и развития" (ПСР) Эрдогана, получающий 321 место из 600. ПСР отдельно может рассчитывать на 266 кресел, находящаяся с ней в альянсе "Партия националистического движения" получает 50 мест, Новая партия благоденствия - пять. Четвертая политическая сила альянса - "Партия великого пути" - получила 1% и в соответствии с применяемым в Турции методом распределения мандатов Д'Ондта не получает представительства в парламенте.

Оппозиционный "Народный альянс" получил 213 мест. "Народно-республиканская партия" (НРП) Кылычдароглу займет 169 кресел, "Хорошая партия" - 44. Кандидаты в депутаты остальных четырех партий альянса шли на выборы по партийным спискам НРП, так что фактически они получат часть мандатов. Альянс "Труда и свободы" с Левой партией "зеленых" в составе, по спискам которой баллотировались кандидаты от находящейся под риском роспуска прокурдской "Партии демократии народов", может рассчитывать на 66 мест. Она сама получает 62 мандата, а ее соратник - "Рабочая партия Турции" - четыре кресла.

Еще два предвыборных альянса не получили из-за низкой поддержки представительства в парламенте. Это "Альянс "АТА", который выдвинул кандидатом в президенты Синана Огана, и "Союз социалистических сил" из четырех левых партий.

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#Турция #Эрдоган #президентские выборы

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