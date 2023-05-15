Общество

32 минуты назад

В Липецкой области ожидается высокая пожароопасность лесов

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#спасатели
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В Липецкой области ожидается высокая пожароопасность лесов

В городском управлении ГО и ЧС просят горожан быть осторожными и бдительными.

С сегодняшнего дня в Липецкой области ожидается высокая пожароопасность лесов - 4 класс горимости.

В городском управлении ГО и ЧС просят горожан быть осторожными и бдительными. Спасатели призывают липчан не поджигать сухую траву и мусор, не бросать на землю горящие спички и окурки, не разжигать костры, не разрешать детям баловаться со спичками, зажигалками, на даче или садовом участке всегда наготове иметь инвентарь для тушения пожара: ведро, лопату, бочку с водой, ящик с песком.

Информацию относительно нарушения норм пожарной безопасности нужно сообщат на Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Липецкой области: 8 (3952) 22-88-60. В случае возникновения чрезвычайной ситуации - звоните в единую службу спасения «112».

В управлении ГО и ЧС добавляют, что ситуация осложнилась уже с конца прошлой недели: в пятницу 12 мая горела сухая трава на площади 300 квадратных метров на улице Матросова, в субботу 13 мая – на Боевом проезде, в СНТ «Цементник», в районе Октябрьского моста и улицы Зои Космодемьянской.



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#спасатели
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