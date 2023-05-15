В России
54 минуты назад
Продажи беспилотников в российских интернет-магазинах за первые три месяца 2023 года выросли в 20 раз
Маркетплейсы отмечают заметное увеличение спроса на любительские дроны.
Продажи беспилотников в российских интернет-магазинах за первые три месяца 2023 года выросли в 15—20 раз, - пишет "Ъ" со ссылкой на данные аналитической компании Moneyplace.
В частности, на платформе OZON в I квартале продали 17,6 тыс. беспилотников, что в 15 раз превысило показатели аналогичного периода 2022 года.
Объёмы продаж на Wildberries выросли в 20 раз, до 26,7 тыс. единиц. В первом квартале 2022 года на площадке было продано менее 2 тысяч устройств.
Отмечается, что наибольшей популярностью пользуются модели для детей и любительской съёмки.
В денежном выражении продажи выросли в десять раз: на Wildberries — до 88 млн рублей, а на Ozon — до 57 млн рублей. Средний чек в рамках топ-20 составил 3,4 тыс. рублей в Wildberries и 5 тыс. рублей в Ozon. Наибольшей популярностью пользуются модели для детей и любительской съемки, - отметили в Moneyplace. По данным компании, число активных продавцов квадрокоптеров за год на Wildberries выросло на 392%, до 521 селлера, на Ozon — на 556%, до 971 продавца.
Спрос на дроны на маркетплейсах действительно многократно увеличился, однако у официальных ритейлеров тенденция гораздо менее выражена из-за ограниченного выбора устройств, - заявили эксперты.
Ранее в Ленинградской области официально вступил в силу запрет на использование беспилотников.
В документе также есть ряд исключений для различных госструктур и организаций.
Помимо этого, власти Калининградской области запретили полёты гражданских БПЛА вплоть до отмены режима боеготовности.
Между тем эксперты связывают рост популярности любительских дронов в том числе с повсеместным обсуждением беспилотников в связи с военными действиями на Украине.
Рост продаж квадрокоптеров на маркетплейсах связан с "популяризацией этого товара в СМИ и на телевидении в контексте военной операции", - полагают эксперты.
"То, о чем часто и много говорят по телевизору, привлекает внимание",— считают специалисты. По их словам, несмотря на ограничения, дроны продолжают приобретать, например, для использования в путешествиях внутри страны и за границей.
В частности, на платформе OZON в I квартале продали 17,6 тыс. беспилотников, что в 15 раз превысило показатели аналогичного периода 2022 года.
Объёмы продаж на Wildberries выросли в 20 раз, до 26,7 тыс. единиц. В первом квартале 2022 года на площадке было продано менее 2 тысяч устройств.
Отмечается, что наибольшей популярностью пользуются модели для детей и любительской съёмки.
В денежном выражении продажи выросли в десять раз: на Wildberries — до 88 млн рублей, а на Ozon — до 57 млн рублей. Средний чек в рамках топ-20 составил 3,4 тыс. рублей в Wildberries и 5 тыс. рублей в Ozon. Наибольшей популярностью пользуются модели для детей и любительской съемки, - отметили в Moneyplace. По данным компании, число активных продавцов квадрокоптеров за год на Wildberries выросло на 392%, до 521 селлера, на Ozon — на 556%, до 971 продавца.
Спрос на дроны на маркетплейсах действительно многократно увеличился, однако у официальных ритейлеров тенденция гораздо менее выражена из-за ограниченного выбора устройств, - заявили эксперты.
Ранее в Ленинградской области официально вступил в силу запрет на использование беспилотников.
В документе также есть ряд исключений для различных госструктур и организаций.
Помимо этого, власти Калининградской области запретили полёты гражданских БПЛА вплоть до отмены режима боеготовности.
Между тем эксперты связывают рост популярности любительских дронов в том числе с повсеместным обсуждением беспилотников в связи с военными действиями на Украине.
Рост продаж квадрокоптеров на маркетплейсах связан с "популяризацией этого товара в СМИ и на телевидении в контексте военной операции", - полагают эксперты.
"То, о чем часто и много говорят по телевизору, привлекает внимание",— считают специалисты. По их словам, несмотря на ограничения, дроны продолжают приобретать, например, для использования в путешествиях внутри страны и за границей.