В России

54 минуты назад

Продажи беспилотников в российских интернет-магазинах за первые три месяца 2023 года выросли в 20 раз

52
#беспилотники #дроны

Маркетплейсы отмечают заметное увеличение спроса на любительские дроны.

Продажи беспилотников в российских интернет-магазинах за первые три месяца 2023 года выросли в 15—20 раз, - пишет "Ъ" со ссылкой на данные аналитической компании Moneyplace.

В частности, на платформе OZON в I квартале продали 17,6 тыс. беспилотников, что в 15 раз превысило показатели аналогичного периода 2022 года.

Объёмы продаж на Wildberries выросли в 20 раз, до 26,7 тыс. единиц. В первом квартале 2022 года на площадке было продано менее 2 тысяч устройств.

Отмечается, что наибольшей популярностью пользуются модели для детей и любительской съёмки.

В денежном выражении продажи выросли в десять раз: на Wildberries — до 88 млн рублей, а на Ozon — до 57 млн рублей. Средний чек в рамках топ-20 составил 3,4 тыс. рублей в Wildberries и 5 тыс. рублей в Ozon. Наибольшей популярностью пользуются модели для детей и любительской съемки, - отметили в Moneyplace. По данным компании, число активных продавцов квадрокоптеров за год на Wildberries выросло на 392%, до 521 селлера, на Ozon — на 556%, до 971 продавца.

Спрос на дроны на маркетплейсах действительно многократно увеличился, однако у официальных ритейлеров тенденция гораздо менее выражена из-за ограниченного выбора устройств, - заявили эксперты.

Ранее в Ленинградской области официально вступил в силу запрет на использование беспилотников.

В документе также есть ряд исключений для различных госструктур и организаций.

Помимо этого, власти Калининградской области запретили полёты гражданских БПЛА вплоть до отмены режима боеготовности.

Между тем эксперты связывают рост популярности любительских дронов в том числе с повсеместным обсуждением беспилотников в связи с военными действиями на Украине.

Рост продаж квадрокоптеров на маркетплейсах связан с "популяризацией этого товара в СМИ и на телевидении в контексте военной операции", - полагают эксперты.

"То, о чем часто и много говорят по телевизору, привлекает внимание",— считают специалисты. По их словам, несмотря на ограничения, дроны продолжают приобретать, например, для использования в путешествиях внутри страны и за границей.
52
#беспилотники #дроны

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
День Победы в Липецке (Фото)
#День Победы
35
День Победы в Липецке (Фото)
Общество

Еще в рубрике

Возле Туапсе произошло землетрясение
Возле Туапсе произошло землетрясение

вчера, 11:15

В России
В Екатеринбурге загорелся загородный клуб
В Екатеринбурге загорелся загородный клуб

13.05.2023 13:46

В России
В столичном ночном клубе нашли крокодила без документов
В столичном ночном клубе нашли крокодила без документов

13.05.2023 13:43

В России
Вертолёт потерпел крушение в Брянской области
Вертолёт потерпел крушение в Брянской области

13.05.2023 13:31

В России
Эксперт рассказали о задействованной под Артемовском украинской «гвардии наступления»

12.05.2023 16:59

В России
В РФ внесли изменения в Концепцию миграционной политики
#миграция #отток
В РФ внесли изменения в Концепцию миграционной политики

12.05.2023 16:58

В России