Происшествия

54 минуты назад

«Такую тачку ушатали»: полет «BMW» в Новой Жизни записал регистратор

2 1221
#авария #ДТП

Автомобиль мчался на огромной скорости.

Субботнюю аварию в поселке Новая Жизнь записал автомобильный регистратор. На видео: проносящийся на огромной скорости мимо машины с регистратором «BMW», который врезается в автобус и улетает во двор частного дома.

Водитель машины с регистратором замечает, что обогнавшая его «BMW» - без номеров.

Напомним, находившиеся в «BMW» сбежали с места ДТП. Во время аварии повреждения получил автобус 42-го маршрута, «BMW» также повредил газовую трубу.
2 1221
#авария #ДТП

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гость.

19 минут назад
Перегруз., 6+.на дискотеку в соседние село.
ответить

Перегруз.

32 минуты назад
А по белой машине с номером О 474 ЕК нет не каких вопросов у ГИБДД?
ответить
День Победы в Липецке (Фото)
#День Победы
35
День Победы в Липецке (Фото)
Общество

Еще в рубрике

18-летний парень хотел спасти прохожего, а потом его обокрал
#кража
1
18-летний парень хотел спасти прохожего, а потом его обокрал

19 минут назад

Происшествия
В Лебедяни мотоциклист врезался в «Мазду»
#ДТП #Лебедянь #мотоциклист
9
В Лебедяни мотоциклист врезался в «Мазду»

вчера, 15:07

Происшествия
В Липецке ищут мотоциклиста, сбившего 12-летнего велосипедиста
#ДТП
16
В Липецке ищут мотоциклиста, сбившего 12-летнего велосипедиста

вчера, 12:57

Происшествия
Под Липецком «МАЗ» улетел в кювет, уходя от столкновения с «Рено»
#авария #ДТП
8
Под Липецком «МАЗ» улетел в кювет, уходя от столкновения с «Рено»

вчера, 12:37

Происшествия
60-летний липчанин «инвестировал» в мошенническую схему 2 миллиона 100 тысяч рублей
#мошенничество
25
60-летний липчанин «инвестировал» в мошенническую схему 2 миллиона 100 тысяч рублей

вчера, 10:06

Происшествия
Безработный украл на Соколе 230 метров телефонного кабеля
#кража
34
Безработный украл на Соколе 230 метров телефонного кабеля

вчера, 09:10

Происшествия