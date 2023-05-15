Происшествия
54 минуты назад
«Такую тачку ушатали»: полет «BMW» в Новой Жизни записал регистратор
Автомобиль мчался на огромной скорости.
Субботнюю аварию в поселке Новая Жизнь записал автомобильный регистратор. На видео: проносящийся на огромной скорости мимо машины с регистратором «BMW», который врезается в автобус и улетает во двор частного дома.
Водитель машины с регистратором замечает, что обогнавшая его «BMW» - без номеров.
Напомним, находившиеся в «BMW» сбежали с места ДТП. Во время аварии повреждения получил автобус 42-го маршрута, «BMW» также повредил газовую трубу.
Водитель машины с регистратором замечает, что обогнавшая его «BMW» - без номеров.
Напомним, находившиеся в «BMW» сбежали с места ДТП. Во время аварии повреждения получил автобус 42-го маршрута, «BMW» также повредил газовую трубу.
Гость.
Перегруз.