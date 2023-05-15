Сегодня в Липецке: депутаты во мраке, дети поедут на дачу, у трети липчан нет денег на отпуск

Рассказываем все самое главное про первый рабочий день недели.

До 21 градуса

Весна продолжает набирать обороты. Сегодня в Липецке вновь будет чуть теплее, чем вчера – 19-21 градус. День получится сухим, осадки не ожидаются.







Матырский, Казинка и Дачный без света

Без холодной воды сегодня останутся жители окраины Липецка. С 10:00 до 20:00 «засохнёт» посёлок Матырский на улице Энергостроителей, 17, 20, 21, 21а, 21б, а также в частном секторе домов на улицах Абрикосовой, Ануфриева, Барабанщикова, Бахаева, Басинского, Васильковой, Грушевой, Земляничной, Знаменского, Каштановой, Малиновой, Надежды, Папанина, Ромашковой, Славянской, Сливовой.







В это же время без холодной воды останутся жители двух соседних районов – посёлка Дачного и станции Казинки на улицах Асфальтной, 111, 111а, 113, 115а; Писарева, 1, 2а, 2б, 3а, 4, 6, 8, 8а, 12, 12а, 12б, 16, 22, 35, 37; Привокзальной, 56, 101; Светлова, 26, 29, 29а, 31, 31а; Таёжной, 12; Тихой, 24; Центральной 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 ст.1, вл. 21, 43, 180; Фруктовой, 25б; Ярославской, 13, 19. Временно не будет воды на станции Казинка, 28, 28а, 33а; на базе отдыха «Бригантина».

С 10:00 до 20:00 аналогичные неудобства испытают и жители частного сектора на улицах Асфальтной, Бригадной, Варшавской, Железнодорожной, Ладыгина, Липецкой, Локомотивной, МПС, Олимпийской, Патриотической, Писарева, Постышева, Привокзальной, Р. Зорге, Таежной, Тихой, Светлова, Фабричной, Череповецкой, Шаумяна, переулка Фруктового.

Депутаты в потёмках

Отключение электроэнергии сегодня затронет святое – правительство Липецкой области. С 9:00 до 17:00 погаснет свет на улице Зегеля, 1, а также на площади Соборной, 1,3. Отключение затронет такие важные объекты, как областной Совет депутатов, Земельное управление, управление делами и мобилизационной работы администрации, управление ЗАГС и архивов Липецкой области.







С 09:00 до 16:00 без света останутся дома на улице Ангарской, 1, 1а, 1в, 1г, 2а.

Пробки

Первая пробка красного цвета в приложении возникла сегодня в Липецке на улице Гагарина в 6 утра. Это к вопросу об интенсивности движения. Жёлтых участков уже полным полно на улицах Катукова, Московской, Терешковой, Неделина, проспекте Победы и т.д. А машин всё прибавляется. Поэтому советуем вам перед выездом всё же изучить дорожную обстановку с помощью «Яндекс-пробок» или аналогичных приложений, вполне возможно, это сэкономит вам время.

Замочная скважина в чужую семью (12+)

Понедельник – день тяжёлый, а не развлекательный. Видимо, поэтому культурных событий в нашем промышленном городе сегодня будет немного. Желающие могут посетить, например, Библиотечно-информационный центр «Рудничный» на улице Юношеской, 23а. чтобы побывать на книжной выставке «В лабиринтах судьбы. Семейный роман».

Семейный роман — один из самых любимых читателями жанров литературы. Тем более что выбор книг весьма обширен — от классических произведений Джейн Остен и Джона Голсуорси, Фёдора Достоевского и Льва Толстого до созданных в ХХI веке романов Людмилы Улицкой и Наринэ Абгарян. Особое место в библиотеке семейного романа занимают книги писателей советской эпохи: Михаила Шолохова, Василия Гроссмана, Фёдора Абрамова.







Современные писатели, такие как: Сергей Кузнецов, Роман Сенчин и Елена Катишонок тоже не обходят стороной эту тему, предлагая повествования о течении времени внутри одной семьи.

Последний день сдачи документов на конкурс инициатив

Получить поддержку из областного бюджета на реализацию своих идей и улучшение жизни граждан всё ещё возможно. В Липецке продолжается прием заявок на участие в конкурсе инициативных проектов. Правда, сегодня – последний день подачи.

Подать заявки на участие администрации городских округов, муниципальных округов, муниципальных районов могут до 15 мая. Прием документов осуществляется по адресу: г. Липецк, ул. Советская, 68, кабинет 2.







Участники представляют в конкурсную комиссию следующие документы:

1) заявки городских округов, муниципальных округов, городских, сельских поселений на участие в конкурсном отборе инициативных проектов, признанных прошедшими конкурсный отбор, по утвержденной форме (Приложение 1 к постановлению 197 от 20.04.23);

2) проекты, оформленные в соответствии с приложением 2 к Порядку, утвержденному постановлением Правительства Липецкой области от 20 апреля 2023г. №197;

3) документы, подтверждающие стоимость реализации каждого проекта;

4) выписки из муниципальных программ городских округов, муниципальных округов, городских, сельских поселений, предусматривающие мероприятия, направленные на реализацию инициативных проектов.

Организатор конкурса – управление внутренней политики Липецкой области. Контактный телефон ответственного лица от администрации Липецка – (4742) 22-13-30.

Может ли работодатель отозвать из отпуска?

Сегодня начало рабочей недели, но мы поговорим о приятном – об отпуске, который многие начинают планировать заранее.

Согласно статьи 125 ТК РФ работодатель в случае необходимости имеет право отозвать работника из ежегодного оплачиваемого отпуска. Но! При этом требуется письменное согласие работника. Если же сотрудник не может или не хочет прерывать свой отдых, то заставить его (в том числе приказом) руководитель не может.







Юрист по трудовому кодексу РФ Александр Южалин в своей колонке на SuperJob напомнил, что существуют категории граждан, которых отозвать из отпуска нельзя по закону: несовершеннолетние работники; беременные женщины; работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

Если работника отозвали из отпуска с его согласия, то в таком случае он работает в обычном режиме и получает заработную плату за отработанное время также в установленном с его работодателем порядке. А неиспользованную часть отпуска потом можно отгулять. Например, в удобное для работника время в течение текущего рабочего года. Или присоединить оставшиеся дни к следующему отпуску.

Почти у каждого третьего липчанина нет денег на отпуск

Согласно опросу SuperJob среднестатистический липчанин в отпуске может позволить себе потратить 43 тысячи рублей. на одного члена семьи. На идеальный отпуск такой же продолжительности респондентам требуется в среднем 140 тысяч рублей на человека.







Деньги немаленькие, поэтому почти каждый третий - 29% сообщил, что не может позволить себе отдых из-за отсутствия средств.Чем старше респонденты, тем меньше их отпускной бюджет и тем меньше им нужно для отпуска мечты. При этом отпускные запросы ожидаемо растут вместе с уровнем дохода.



Самый популярный вид детского отдыха – дача

Число родителей, планирующих отправить ребенка в «загородную резиденцию», больше, чем когда-либо, выяснили в ходе опроса аналитики SuperJob.

О том, что ребенок-школьник проведет летние каникулы на даче или в деревне, сообщили 42% липчан. По словам 28% родителей, дети на все лето останутся дома. Отправить ребенка в летний лагерь собираются 14%, организовать отдых на Черноморском побережье (чаще всего - в Сочи, Анапе или Геленджике) — 10%.







Устроить детям поездку по России (например, в Карелию, Адыгею или Ставропольский край) намерены 2% опрошенных, столько же планируют выезд за границу (в Турцию, Египет или Израиль). О том, что сына или дочь ждет школьный лагерь, сообщил 1% родителей. Еще 8% обозначили другие варианты: дети будут готовиться к поступлению в вуз, подрабатывать, гостить у родственников.

Дорогие липчане! Впереди целая рабочая неделя, которая в отличие от предыдущей уже не будет короткой. В работу можно уйти с головой. Но не стоит забывать и о новостях окружающего мира. Всё самое интересное и полезное вы всегда обнаружите на GOROD48. Чаще заходите на сайт, мы работаем 24/7 и ждём вас снова и снова. До встречи!



