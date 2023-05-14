14 минут назад
В Липецкой области сухо и до +22
В ближайшие трое суток Липецкая область окажется в области повышенного атмосферного давления – погода будет преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 14-16 градусов тепла, что в пределах нормы.
В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +7 до +9 градусов, днем она составит от +19 до +21 градусов.
День 15 мая стал самым теплым в Липецке в 1943 году, тогда в городе было +31. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1954 году – 3 градуса мороза.