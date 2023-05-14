Погода в Липецке

14 минут назад

В Липецкой области сухо и до +22

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#погода
В Липецкой области сухо и до +22

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется в области повышенного атмосферного давления – погода будет преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 14-16 градусов тепла, что в пределах нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 мая в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 6-11 м/сек. Ночью будет от +5 до +10 градусов, днем температура составит от +17 до +22 градусов.

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +7 до +9 градусов, днем она составит от +19 до +21 градусов.

День 15 мая стал самым теплым в Липецке в 1943 году, тогда в городе было +31. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1954 году – 3 градуса мороза.
67
#погода

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