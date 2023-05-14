Общество

сегодня, 15:16

В поселках Дачном и Матырском отключат холодную воду

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#отключение воды
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В поселках Дачном и Матырском отключат холодную воду

Завтра, 15 мая «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в трех районах – с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители почти полусотни улиц, сообщили в компании.

С 10:00 до 20:00 из-за ремонтных работ на одном участке без холодной воды останутся потребители сразу двух соседних районов – поселка Дачного и станции Казинка: домов №№ 13, 19 по улице Ярославской, № 24 по улице Тихой, №№ 26, 29, 29а, 31, 31а по улице Светлова, №№ 1, 2а, 2б, 3а, 4, 6, 8, 8а, 12, 12а, 12б, 16, 22, 35, 37 по улице Писарева, №№ 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 ст.1, вл. 21, 43, 180 по улице Центральной, №№ 56, 101 по улице Привокзальной, №№ 111, 111а, 113, 115а по улице Асфальтной, №№ 28, 28а, 33а на станции Казинка, № 25б по улице Фруктовой, № 12 по улице Таежной, к. 1 на Матырском водохранилище (база отдыха «Бригантина»), котельной «поселка Дачный» МУП «Липецктеплосеть», частного сектора улиц Привокзальной, Липецкой, Таежной, Асфальтной, Фабричной, МПС, Локомотивной, Ладыгина, Бригадной, Череповецкой, Шаумяна, Писарева, Тихой, Светлова, Патриотической, Железнодорожной, Р. Зорге, Варшавской, Олимпийской, Постышева, переулка Фруктового. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Центральная, 17.

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в районе поселка Матырского – домах №№ 17, 20, 21, 21а, 21б по улице Энергостроителей, частном секторе улиц Малиновой, Грушевой, Ромашковой, Земляничной, Васильковой, Каштановой, Надежды, Сливовой, Славянской, Абрикосовой, Ануфриева, Папанина, Барабанщикова, Знаменского, Бахаева, Басинского. Машина с водой подъедет к дому № 20 по улице Энергостроителей.

После окончания работ возможно повышение мутности воды.

15 мая плановые ремонтные работы на электрических сетях будет проводить «Липецкэнерго».

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в зданиях № 1 по улице Зегеля, №№ 1, 3 на площади Соборной (социально значимые объекты, которые затронет отключение: Земельное управление, областной Совет депутатов, Управление делами и мобилизационной работы администрации, управление ЗАГС и архивов Липецкой области).
С 09:00 до 16:00 без света останутся дома №№ 1, 1а, 1в, 1г, 2а по улице Ангарской.
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#отключение воды
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