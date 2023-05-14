сегодня, 15:16
В поселках Дачном и Матырском отключат холодную воду
Завтра, 15 мая «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в трех районах – с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители почти полусотни улиц, сообщили в компании.
С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в районе поселка Матырского – домах №№ 17, 20, 21, 21а, 21б по улице Энергостроителей, частном секторе улиц Малиновой, Грушевой, Ромашковой, Земляничной, Васильковой, Каштановой, Надежды, Сливовой, Славянской, Абрикосовой, Ануфриева, Папанина, Барабанщикова, Знаменского, Бахаева, Басинского. Машина с водой подъедет к дому № 20 по улице Энергостроителей.
После окончания работ возможно повышение мутности воды.
15 мая плановые ремонтные работы на электрических сетях будет проводить «Липецкэнерго».
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в зданиях № 1 по улице Зегеля, №№ 1, 3 на площади Соборной (социально значимые объекты, которые затронет отключение: Земельное управление, областной Совет депутатов, Управление делами и мобилизационной работы администрации, управление ЗАГС и архивов Липецкой области).
С 09:00 до 16:00 без света останутся дома №№ 1, 1а, 1в, 1г, 2а по улице Ангарской.