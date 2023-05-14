Под Липецком «МАЗ» улетел в кювет, уходя от столкновения с «Рено»

Водитель «МАЗа» утверждает, что за рулем «Рено» находился пьяный человек.

13 мая около 24:00 между селами Фащевка и Казинка Грязинского района опрокинулся в кювет грузовик «МАЗа», перевозивший полуфабрикаты из картофеля. По словам водителя «МАЗа», на его полосу выехал «Рено». Уходя от столкновения, водитель грузовика вырулил на обочину, и «МАЗ» перевернулся. Но по касательной машины все-таки ударились.Как говорит водитель «МАЗа», сидевший за рулем «Рено» мужчина был похож на сильно нетрезвого человека. Его вытащили из машины и увезли сотрудники ДПС.Грузовик же, как рассказал водитель, куплен им в кредит. Теперь водителю предстоит заплатить огромные деньги за эвакуацию «МАЗа» и его ремонт.