Происшествия

51 минуту назад

Под Липецком «МАЗ» улетел в кювет, уходя от столкновения с «Рено»

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#авария #ДТП

Водитель «МАЗа» утверждает, что за рулем «Рено» находился пьяный человек.

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13 мая около 24:00 между селами Фащевка и Казинка Грязинского района опрокинулся в кювет грузовик «МАЗа», перевозивший полуфабрикаты из картофеля. По словам водителя «МАЗа», на его полосу выехал «Рено». Уходя от столкновения, водитель грузовика вырулил на обочину, и «МАЗ» перевернулся. Но по касательной машины все-таки ударились.

Как говорит водитель «МАЗа», сидевший за рулем «Рено» мужчина был похож на сильно нетрезвого человека. Его вытащили из машины и увезли сотрудники ДПС.

Грузовик же, как рассказал водитель, куплен им в кредит. Теперь водителю предстоит заплатить огромные деньги за эвакуацию «МАЗа» и его ремонт.


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#авария #ДТП

Комментарии (2)

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житель

3 минуты назад
На этом участке трассы,трезвые не стесняясь летят в лоб про обгоне.
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да уж

9 минут назад
А страховка у Рено?
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