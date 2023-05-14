В России

39 минут назад

Возле Туапсе произошло землетрясение

73
Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Туапсинском районе Краснодарского края. Его интенсивность составила 2–3 балла, сообщило региональное управление МЧС. Разрушений и пострадавших нет, передает Коммерсант.

Сейсмособытие произошло в 2 км от города Туапсе на глубине 10 км. В единую дежурную диспетчерскую службу поступило 26 звонков от населения о толчках.

«Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, погибших, пострадавших нет»,— говорится в сообщении ГУ МЧС по Краснодарскому краю. От администрации Туапсинского района привлечено восемь мониторинговых групп для обследования объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения.

73

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
День Победы в Липецке (Фото)
#День Победы
35
День Победы в Липецке (Фото)
Общество

Еще в рубрике

В Екатеринбурге загорелся загородный клуб
В Екатеринбурге загорелся загородный клуб

вчера, 13:46

В России
В столичном ночном клубе нашли крокодила без документов
В столичном ночном клубе нашли крокодила без документов

вчера, 13:43

В России
Вертолёт потерпел крушение в Брянской области
Вертолёт потерпел крушение в Брянской области

вчера, 13:31

В России
Эксперт рассказали о задействованной под Артемовском украинской «гвардии наступления»

12.05.2023 16:59

В России
В РФ внесли изменения в Концепцию миграционной политики
#миграция #отток
В РФ внесли изменения в Концепцию миграционной политики

12.05.2023 16:58

В России
Россиян обяжут готовить проектные документы на частные дома

12.05.2023 16:56

В России