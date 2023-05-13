Погода в Липецке

47 минут назад

В районе Ниженки отключат холодную воду

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#Погода
В районе Ниженки отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 14 мая станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останется дом № 25 по улице Брусничной – машина с водой будет находиться возле вышеуказанного дома.

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в районе Ниженки и частично – в прилегающем к нему районе Студенок: в домах №№ 2, 2а, 4 по улице Чапаева, № 2 по улице Карьерной, №№ 1а, 7, 10, 10а, 10/2 по улице 9 Января, №№ 8а, 10, 63, 67, 67а, 69, 71, 71а по улице Елецкой, №№ 18, 20, 22, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39а, 39б, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 75а, 89, 91, 109, 109а, 109б, 109в, 109г, 116, 116а, 120, 122, 122а, 122в, ст.122д, 123, 124а, 126, 126а, 126б, 131, 159, 184, 187а, 188, 201, 205а по улице Студеновской, в котельной «Эллектроаппарат» МУП «Липецктеплосеть», частном секторе улиц Маяковского, XX Партсъезда, Красной, Дарвина Чапаева, Энергетической, Димитрова, Кольцевой, Фрунзе, Карьерной, 9 Января, Елецкой, Павлова, Лескова, Студеновской, Салтыкова-Щедрина. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Студеновская, 31.

После окончания работ возможно повышение мутности воды.

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#Погода

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