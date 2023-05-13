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42 минуты назад
В столичном ночном клубе нашли крокодила без документов
Живой крокодил найден в самом центре Москвы, в клубе на Кудринской площади.
Как уточняет пресс-служба столичной прокуратуры, на животное обратил внимание неравнодушный горожанин. Сотрудники столичной прокуратуры и департамента природопользования приехали в заведение и лично увидели крокодила, сообщает Российская Газета.
Выяснилось, что у хозяев клуба нет документов на экзотического питомца. Если они не предъявят бумаги, подтверждающие происхождение крокодила и права на него, животное отправят в центр реабилитации.
Как уточняет пресс-служба столичной прокуратуры, на животное обратил внимание неравнодушный горожанин. Сотрудники столичной прокуратуры и департамента природопользования приехали в заведение и лично увидели крокодила, сообщает Российская Газета.
Выяснилось, что у хозяев клуба нет документов на экзотического питомца. Если они не предъявят бумаги, подтверждающие происхождение крокодила и права на него, животное отправят в центр реабилитации.