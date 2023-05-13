В России
53 минуты назад
Вертолёт потерпел крушение в Брянской области
Вертолет потерпел крушение в Брянской области, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы. По словам главы администрации города Клинцы Сергея Евтеева, разрушений на земле после падения вертолета нет.
На место сейчас следуют оперативные службы. Обстоятельства падения устанавливаются.
В правоохранительных органах заявили, что обломки вертолета пока не обнаружены. Информация о крушении поступила от очевидцев.
На место сейчас следуют оперативные службы. Обстоятельства падения устанавливаются.
В правоохранительных органах заявили, что обломки вертолета пока не обнаружены. Информация о крушении поступила от очевидцев.