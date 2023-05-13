Выходные в Липецке: химический диктант, встреча с поэтессой и обсудить весь этот ужас

Рассказываем, как весело и достойно провести наступившие выходные.

Тепло и сухо

Сегодня синоптики обещают тёплую погоду – 21-23 градуса. День пройдёт преимущественно без осадков.







Отключение воды

В субботу, 13 мая, в связи с ремонтными работами с 10:00 до 20:00 отключат холодную воду на улицах Коммунальной, 10, 12; Фрунзе, 30, 32; Юношеской, 18а, 18б, 18в, 18г, 44, 43, 43 ст.1, 45, 45 ст. 1, 43м, 47, 47а, 49, 55, 59, а также в частном секторе на улице Юношеской.







В воскресенье, 14 мая, с 8:00 до 20:00 перекроют вентили на улицах 9 января, 1а, 7, 10, 10а, 10/2; ул. Елецкая, 8а, 10, 63, 67, 67А, 69, 71, 71а; Карьерной, 2, Студёновской, 18, 20, 22, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39Б, 39А, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 75А, 89, 91, 109, 109в, 109г, 109а, 109б, 116, 116А, 120, 122, 122а, 205а, ст.122д, 122В, 124а, 123, 126, 126а, 126б, 131, 159, 184, 187А, 188, 201; Чапаева, 2, 2а, 4; а также в частном секторе на улицах 9 января, ХХ-Партсъезда, Брусничной, 25, Дарвина, Димитрова, Елецкой, Карьерной, Кольцевой, Красной, Лескова, Маяковского, Павлова, Салтыкова-Щедрина, Студёновской, Тимура Фрунзе, Чапаева, Энергетической.

Да будет свет!

Плановых отключений электроэнергии в эти выходные не намечается.







Ефимизм, роман в стихах, открытый микрофон (12+)

Традиционная «Аrt-тусовка» соберётся в библиотеке имени С. Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) 13 мая в 18:30.

В программе проект «фактАзнаяка», выступление студии «Fox», группы «Бумер и зуммеры», проект российского рисовальщика Ефима Казака «Ефимизм в искусстве». Широко известный в узких кругах Максим Лимонов (это из его статуса в VK) прочитает роман в стихах «Осколки», на что у него уйдёт 25 минут.







В 20:05 начнется рубрика открытый микрофон – 55 минут для те, кто хочет блеснуть своими талантами на публике.

Песенный фестиваль (12+)

В Областном центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) в 11:00 начнутся выступления участников Всероссийского коллектива любительских творческих коллективов.







Зрители услышат песни народов мира, композиции, созданные на основе народной хореографии в современных стилях. Это прекрасная возможность познакомиться с творчеством наших коллег из соседних регионов и, конечно, поддержать заслуженный липецкий ансамбль русской песни «Россиянка» имени Марии и Александра Уваровых.

Отчётный концерт «Созвездия» (12+)

В Городском дворце культуры (ул. Коммунистическая, 20) 13 мая в 17:00 пройдёт отчетный концерт образцового хореографического коллектива «Созвездие».

Программа концерта состоит из двух десятков номеров, в них задействованы 50 юных танцоров. Будут представлены разные направления хореографического искусства: детский, народный, современный, стилизованный танец.







Коллектив – неоднократный лауреат всероссийских и международных конкурсов.

Химический диктант

Самых умных липчан приглашают принять участие в V Международном химическом диктанте, который пройдет 13 мая 2023 года в 13:00 в ЛГТУ, аудитория Л-2.

Тема диктанта: «Экология и природные ресурсы». Написать диктант может любой желающий, для этого необходимо зарегистрироваться на сайте химдиктант.рф и выбрать очную площадку: «Липецкий государственный технический университет».

«Здравствуйте, я ваша тётя» (12+)

Театралов в эти выходные ждут на Соколе. В Липецком драматическом театра 13 мая в 18:00 покажут спектакль «Здравствуйте, я ваша тётя» по пьесе британского драматурга Б. Томаса.







Студенты Чарли Уикем и Джек Чесней влюблены. Они хотят встретиться со своими возлюбленными Энни и Китти, но благовоспитанные барышни отказываются от свидания без присутствия взрослой леди. Чарли получает телеграмму, что к нему собирается приехать тетушка-миллионерша, которую он ни разу в жизни не видел. Все складывается как нельзя лучше, но вдруг выясняется, что тетушка задерживается, а девушки прибудут с минуту на минуту. В этот момент к друзьям заходит лорд Фрэнкерт Баберлей (Бабс), их сокурсник, которого они просят ненадолго сыграть роль тетки Чарли – Донны Люции. И тут начинается ... коктейль из музыки, песен, танцев, переодеваний, любовных признаний и позитивных эмоций. Все песни в спектакле липецкие артисты исполняют вживую.

«Примадоны» (16+)

14 мая в 18:00 на сцене Липецкого драматического театра спектакль «Примадоны» по пьесе бродвейского драматурга Кена Людвига.







Два молодых безработных актера узнают, что престарелая миллионерша разыскивает потерявшихся в детстве племянниц, дабы завещать им свои миллионы. Провалившись на гастролях в провинциальном городке, они переодеваются в пестрые женские наряды из театрального гардероба и отправляются на штурм. Вскоре на горизонте появляются две девушки, которым мошенники мечтают объясниться в любви, среди них и настоящая племянница миллионерши.

Обсудим весь этот ужас (16+)

Настоящих любителей литературы ждут в культурном пространстве «Библиотека» 14 мая в 14:01 на заседании клуба «Книжное похмелье».

Обсуждать на этот раз станут роман ужасов «Мексиканская готика» 2020 года мексиканско-канадской писательницы Сильвии Морено-Гарсии. В центре сюжета молодая женщина, расследующая заявления своей двоюродной сестры о том, что ее муж пытается ее убить.

Вход – любая поддержка пространства.

Встреча с поэтессой (12+)

В Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) 14 мая в 12:00 состоится встреча с кандидатом филологических наук, членом Союза писателей России поэтессой Ксенией Аксёновой.

Желающие смогут послушать произведения автора, насладиться прекрасным словом, пообщаться, задать вопросы.



Ксения Аксёнова, vk.com



«…Может, так и должно было быть:

«Выбирай: либо сад, либо быт», –

голос внутренний мне говорил.

Я к нему не прислушалась. И:

нет ни быта, ни сада со мной –

лишь горячечный ветер ночной

водосточно клокочет в груди:

«Посади новый сад, посади...».

Ксения Аксёнова.

«Этих дней не смолкнет слава» (12+)

В ЛОУНБ в эти выходные будут не только читать стихи, но и … петь. 14 мая в 15:00 в большом зале библиотеки состоится концерт народного академического хора «Россия» под названием «Этих дней не смолкнет слава...».

Прозвучат известные патриотические песни военных лет, которые в самое трудное и мрачное время помогали и поддерживали солдат на поле боя, давали надежду женам, матерям и детям, работающим в тылу. Вход свободный







Дорогие липчане! Выходные в тёплые майские дни – это здорово. Многие сегодня поедут на дачу – кто отдыхать, кто сажать корнеплоды для пропитания, везде есть своя романтика. Но не нужно забывать и о новостях. Время от времени заходите на GOROD48, с нами вы не пропустите ничего интересного и полезного и всегда будете в курсе последних событий. Ждём вас на сайте снова и снова.