Общество
сегодня, 18:20
Прокуратура заинтересовалась затопленным в селе Ольховец мостом
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Тем самым, который обещал привести в порядок глава сельсовета.
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После того, как GOROD48 опубликовал историю о затопленном мосте в селе Ольховец Лебедянского района, прокуратура области поручила прокуратуре Лебедянского района проверить, как содержалось сооружение.
«В ходе проверки будет дана оценка полноты и своевременности принятия мер балансодержателем сооружения по его надлежащему содержанию», - сообщает прокуратуры области.
Из-за того, что мост разрушил недавний паводок, четверо жителей села оказались лишены возможности быстро попасть в центр населенного пункта. Им приходится теперь добираться в объезд. А летом к ним могут присоединятся еще около 25 дачников.
Глава Ольховского сельсовета Александр Носов рассказал, что мост начyт ремонтировать на следующей неделе с помощью местных бизнесменов. А вот на чьем балансе находится мост, ни в глава сельсовета, ни жители Ольховца не знают.
Фото: пресс-служба прокуратуры Липецкой области
«В ходе проверки будет дана оценка полноты и своевременности принятия мер балансодержателем сооружения по его надлежащему содержанию», - сообщает прокуратуры области.
Из-за того, что мост разрушил недавний паводок, четверо жителей села оказались лишены возможности быстро попасть в центр населенного пункта. Им приходится теперь добираться в объезд. А летом к ним могут присоединятся еще около 25 дачников.
Глава Ольховского сельсовета Александр Носов рассказал, что мост начyт ремонтировать на следующей неделе с помощью местных бизнесменов. А вот на чьем балансе находится мост, ни в глава сельсовета, ни жители Ольховца не знают.
Фото: пресс-служба прокуратуры Липецкой области
4 449
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