Общество

сегодня, 18:20

Прокуратура заинтересовалась затопленным в селе Ольховец мостом

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#прокуратура #мост

Тем самым, который обещал привести в порядок глава сельсовета.

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После того, как GOROD48 опубликовал историю о затопленном мосте в селе Ольховец Лебедянского района, прокуратура области поручила прокуратуре Лебедянского района проверить, как содержалось сооружение.

«В ходе проверки будет дана оценка полноты и своевременности принятия мер балансодержателем сооружения по его надлежащему содержанию», - сообщает прокуратуры области.

Из-за того, что мост разрушил недавний паводок, четверо жителей села оказались лишены возможности быстро попасть в центр населенного пункта. Им приходится теперь добираться в объезд. А летом к ним могут присоединятся еще около 25 дачников.

Глава Ольховского сельсовета Александр Носов рассказал, что мост начyт ремонтировать на следующей неделе с помощью местных бизнесменов. А вот на чьем балансе находится мост, ни в глава сельсовета, ни жители Ольховца не знают.

Фото: пресс-служба прокуратуры Липецкой области
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#прокуратура #мост

Комментарии (4)

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парторг

1 минуту назад
В СССР такого не было,а сейчас всё на самотёк.
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чиновник

39 минут назад
моя хата с краю, ни чего не знаю...
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Правда

40 минут назад
Вымирают сёла.
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Я болдею.

сегодня, 18:39
Село из 4 человек и еще 25 приезжхих страдальцев!!! Вы че нам прогоняете!? У меня такое создалось ощущение что село это 3 двора судя по этой инфе!
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