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Эксперт рассказали о задействованной под Артемовском украинской «гвардии наступления»
Доля азиатских музыкальных инструментов в РФ выросла до 80%Доля музыкальных инструментов из Азии на российском рынке за прошедший год выросла на 20%. Теперь почти 80% общего ассортимента составляют товары из Индии, Индонезии, Китая, Тайваня и Кореи.
То же самое наблюдают основатель сети подмосковных магазинов «Четыре четверти» Дмитрий Лукьянов и технический компании-дистрибьютора музыкальных инструментов «Лютнер» Андрей Дубовой — в этих магазинах азиатские бренды занимают 50–60% каталога.
При этом доля российских музыкальных товаров занимает меньшую часть рынка: в одних магазинах это 10% ассортимента, в других — 2%. По большей части, это даже не инструменты, а аксессуары — например, песни для гитар и чехлы.