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Тепло наступает: в Липецкой области завтра сухо и до +24

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#потепление
Тепло наступает: в Липецкой области завтра сухо и до +24

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется в области повышенного атмосферного давления – погода будет устойчивой, преимущественно без осадков. Небольшие кратковременные дожди местами прогнозируются лишь днем 14 мая, также возможны грозы. Среднесуточные температуры воздуха составят 13-15 градусов тепла, что в пределах нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 мая в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/сек. Ночью будет от +4 до +9 градусов, днем — от +19 до +24 градусов. 

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью на улице от +5 до +7 градусов, днем воздух прогреется до 21-23 градусов.

День 13 мая стал самым теплым в Липецке в 1957 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2017 году – 3 градуса мороза. 

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#потепление

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