сегодня, 17:00
Тепло наступает: в Липецкой области завтра сухо и до +24
В ближайшие трое суток Липецкая область окажется в области повышенного атмосферного давления – погода будет устойчивой, преимущественно без осадков. Небольшие кратковременные дожди местами прогнозируются лишь днем 14 мая, также возможны грозы. Среднесуточные температуры воздуха составят 13-15 градусов тепла, что в пределах нормы.
В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью на улице от +5 до +7 градусов, днем воздух прогреется до 21-23 градусов.
День 13 мая стал самым теплым в Липецке в 1957 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2017 году – 3 градуса мороза.