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В РФ внесли изменения в Концепцию миграционной политики

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#миграция #отток

Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Концепцию миграционной политики.

Российские власти должны принять дополнительные меры для того, чтобы меньше россиян уезжали за границу, в том числе создавать в стране привлекательные условия для жизни. Таким пунктом дополнена Концепция государственной миграционной политики РФ, - говорится в указе президента РФ Владимира Путина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"В 2022 году под влиянием изменившихся социально-экономических условий увеличился миграционный отток населения РФ за рубеж. В связи с этим требуется принятие дополнительных мер по созданию привлекательных финансовых, социальных и иных механизмов сохранения человеческого капитала, снижения оттока населения РФ за рубеж", - указано в одном из пунктов опубликованного в пятницу документа.

Помимо этого, дополнены основные направления миграционной политики в части добровольного переселения в РФ соотечественников и регулирования въезда. Теперь в их числе - "создание условий для возвращения, в том числе из-за рубежа, жителей Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, покинувших в период проведения специальной военной операции места постоянного проживания".

Уточняется, что условия формирования и реализации миграционной политики скорректированы с учетом нынешней ситуации.

"В связи с исходящей от Вооруженных сил Украины прямой угрозой жизни и здоровью жителей Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, в целях защиты которых в том числе проводится специальная военная операция, лица, постоянно проживающие на названных территориях, в экстренном массовом порядке начали прибывать в другие субъекты Российской Федерации", - отмечается в указе.

Подчеркивается, что российские власти реализуют комплекс мер социальной поддержки для таких людей, в том числе организуют их прием и размещение, обеспечивают условия для переселения в другие регионы на временное или постоянное место жительства, - передает ТАСС.
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#миграция #отток

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