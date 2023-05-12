50 минут назад
Президент РФ подписал указ о реформе высшего образования
Согласасно документу, президент установил сроки получения базового высшего образования от 4 до 6 лет, магистратуры — от 1 до 3 лет.
Указ предусматривает установление двух уровней высшего образования — базового и специализированного, — а также одного уровня профессионального образования — аспирантуры.
На уровне специализированного высшего образования будут выполняться программы магистратуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки.
"Пилотный проект предусматривает: <...> срок освоения программ базового высшего образования от четырех до шести лет, программ магистратуры специализированного высшего образования от одного года до трех лет в зависимости от направления подготовки, специальности и (или) профиля подготовки либо от конкретной квалификации, отрасли экономики или социальной сферы", — говорится в документе.
Нововведение затронет такие вузы, как Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта; Московский авиационный институт; МИСиС; Московский педагогический государственный университет; Санкт-Петербургский горный университет; Томский государственный университет.
Финансово обеспечить реализацию пилотного проекта поручено Минобрнауки и Минпросвещения. Университеты, которые переходят на трехступенчатую систему, должны до 30 июня разработать и утвердить образовательные стандарты по новой системе высшего образования.
Российский лидер поручил правительству в течение 2-х месяцев определить порядок реализации проекта.
В указе подчеркивается, что на обучающихся, которые в следующих учебных годах будут осваивать программы базового и специализированного высшего образования, а также аспирантуры, распространяются все предусмотренные для студентов права и социальные гарантии, - пишет "Ъ".