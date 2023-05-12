Из грузового поезда пытались похитить больше центнера лома черных металлов

Но злоумышленников задержала охрана.

Грязинский городской суд рассмотрел уголовное дело о покушении на тайное хищение имущества юрлица группой лиц по предварительному сговору.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, двое грязинцев решили похитить для дальнейшей перепродажи 110 килограммов лома черных металлов из полувагона грузового поезда. Но они были задержаны сотрудниками охраны. А вот если бы совершить задуманное удалось, то был бы причинен материальный ущерб в 2 238 рублей.



Подсудимые вину признали. Смягчающими обстоятельствами стали раскаяние и состояние здоровья одного из подсудимых.



В результате грязинцы получили по 200 часов обязательных работ каждому.