Происшествия

сегодня, 15:46

Из грузового поезда пытались похитить больше центнера лома черных металлов

2 423
#покушение #кража
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Из грузового поезда пытались похитить больше центнера лома черных металлов

Но злоумышленников задержала охрана.

Грязинский городской суд рассмотрел уголовное дело о покушении на тайное хищение имущества юрлица группой лиц по предварительному сговору.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, двое грязинцев решили похитить для дальнейшей перепродажи 110 килограммов лома черных металлов из полувагона грузового поезда. Но они были задержаны сотрудниками охраны. А вот если бы совершить задуманное удалось, то был бы причинен материальный ущерб в 2 238 рублей.

Подсудимые вину признали. Смягчающими обстоятельствами стали раскаяние и состояние здоровья одного из подсудимых.

В результате грязинцы получили по 200 часов обязательных работ каждому.
2 423
#покушение #кража
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Комментарии (2)

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александр

6 минут назад
по 2 20 за кило .дайте просмеятся
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007

45 минут назад
Похищение века,браво.
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