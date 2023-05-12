Происшествия
сегодня, 15:46
Из грузового поезда пытались похитить больше центнера лома черных металлов
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Но злоумышленников задержала охрана.
Грязинский городской суд рассмотрел уголовное дело о покушении на тайное хищение имущества юрлица группой лиц по предварительному сговору.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, двое грязинцев решили похитить для дальнейшей перепродажи 110 килограммов лома черных металлов из полувагона грузового поезда. Но они были задержаны сотрудниками охраны. А вот если бы совершить задуманное удалось, то был бы причинен материальный ущерб в 2 238 рублей.
Подсудимые вину признали. Смягчающими обстоятельствами стали раскаяние и состояние здоровья одного из подсудимых.
В результате грязинцы получили по 200 часов обязательных работ каждому.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, двое грязинцев решили похитить для дальнейшей перепродажи 110 килограммов лома черных металлов из полувагона грузового поезда. Но они были задержаны сотрудниками охраны. А вот если бы совершить задуманное удалось, то был бы причинен материальный ущерб в 2 238 рублей.
Подсудимые вину признали. Смягчающими обстоятельствами стали раскаяние и состояние здоровья одного из подсудимых.
В результате грязинцы получили по 200 часов обязательных работ каждому.
2 423
александр
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