Грязинец получил 3 года 4 месяца колонии за два куста конопли

Отягчающим обстоятельством стал рецидив преступлений.

Грязинский городской суд вынес приговор за незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, грязинец на своем огороде сорвал два куста некультивированной конопли и положил их на чердак сарая для личного употребления. Но коноплю обнаружили и изъяли полицейские.



Отягчающим обстоятельством стал рецидив преступлений. Мужчина был признан виновным по части 2 статьи 228 УК РФ, его приговорили к 3 годам 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.



Приговор ещё не вступил в силу.