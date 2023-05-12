Происшествия

сегодня, 15:21

Грязинец получил 3 года 4 месяца колонии за два куста конопли

2 318
#наркотики
Грязинец получил 3 года 4 месяца колонии за два куста конопли

Отягчающим обстоятельством стал рецидив преступлений.

Грязинский городской суд вынес приговор за незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, грязинец на своем огороде сорвал два куста некультивированной конопли и положил их на чердак сарая для личного употребления. Но коноплю обнаружили и изъяли полицейские.

Отягчающим обстоятельством стал рецидив преступлений. Мужчина был признан виновным по части 2 статьи 228 УК РФ, его приговорили к 3 годам 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Приговор ещё не вступил в силу.
2 318
#наркотики

Комментарии (2)

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Однако

29 минут назад
А за воровство миллионов вообще условно
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гостья

сегодня, 15:34
2 куста конопли-3,5 года, за смерь человека 6-8лет!!! вот такие законы...
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