сегодня, 15:24
Болгария запретит въезд в республику иностранным туристам по неоткрытому шенгену
Власти Болгарии изменили правила посещения страны для туристов с многократными шенгенскими визами — теперь въезд в республику по неоткрытому шенгену запрещен.
"Республика Болгария будет рассматривать следующие документы, выданные государствами-членами Шенгенского соглашения: однократная виза, действительная для двух или нескольких въездов после того, как она была использована один раз для въезда в страну шенгенской зоны, а также виза с ограниченным территориальным действием для двух или нескольких визитов после однократного въезда в шенгенскую зону", — отмечается в документе.
Уточняется, что аналогичные требования будут предъявляться к обладателям национальных краткосрочных и долгосрочных виз Кипра или Румынии. После посещения этих стран въезд в Болгарию возможен на срок не более 90 дней в течение 180-дневного периода.
Выданные властями Хорватии до 31 декабря 2022 года национальные краткосрочные и долгосрочные визы и виды на жительство до окончания срока их действия признаются эквивалентными болгарским национальным визам для транзита и пребывания.
Еще в рубрике
05.05.2023 12:39В мире