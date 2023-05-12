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Болгария запретит въезд в республику иностранным туристам по неоткрытому шенгену

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#Болгария #туризм

Власти Болгарии изменили правила посещения страны для туристов с многократными шенгенскими визами — теперь въезд в республику по неоткрытому шенгену запрещен.

Власти Болгарии пересмотрели условия въезда иностранных граждан, теперь путешественники с неоткрытыми шенгенскими однократными и многократными визами, а также с национальными визами Румынии, Хорватии и Кипра не могут въехать в страну, - передает "Интерфакс" со ссылкой на правительственный вестник республики.

"Республика Болгария будет рассматривать следующие документы, выданные государствами-членами Шенгенского соглашения: однократная виза, действительная для двух или нескольких въездов после того, как она была использована один раз для въезда в страну шенгенской зоны, а также виза с ограниченным территориальным действием для двух или нескольких визитов после однократного въезда в шенгенскую зону", — отмечается в документе.

Уточняется, что аналогичные требования будут предъявляться к обладателям национальных краткосрочных и долгосрочных виз Кипра или Румынии. После посещения этих стран въезд в Болгарию возможен на срок не более 90 дней в течение 180-дневного периода.

Выданные властями Хорватии до 31 декабря 2022 года национальные краткосрочные и долгосрочные визы и виды на жительство до окончания срока их действия признаются эквивалентными болгарским национальным визам для транзита и пребывания.
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#Болгария #туризм

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