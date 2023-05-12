47 минут назад
В Минэкономразвития допустили закрытие данных о банкротстве граждан после окончания процедуры
Сейчас после завершения производства по делу о банкротстве на граждан, которые прошли через процедуру, налагаются определенные ограничения. Текущее законодательство предполагает, что сведения о банкротстве гражданина навсегда остаются в публичном доступе.
"Возможно нам стоит рассмотреть момент о закрытии этой информации (о банкротстве), обнуления банкротства через определенный промежуток времени", - сказал он.
По его словам, этот срок может быть 10 лет, либо больше.
Ведомство пока только думает о создании так называемого механизма "права на забвение", эта идея "пока даже не в разработке", - пояснил Торосов.
По действующим правилам, сведения о факте банкротства гражданина навсегда остаются в публичном доступе, ее невозможно удалить даже после снятия всех ограничений, связанных с банкротством. Закон о несостоятельности, в частности, запрещает гражданам в течение пяти лет с даты завершения в процедуры брать новые кредиты без указания на такой факт своей биографии. В течение трех лет гражданин-банкрот не вправе занимать должности в органах управления компании.