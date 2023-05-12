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сегодня, 14:00

В РФ появятся выплаты до 2 млн рублей для переезжающих работать в гарнизоны медиков

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#медики #выплаты

Единовременные компенсационные выплаты медицинский персонал будет получать с 2024 года.

С 1 января 2024 года врачи, фельдшеры и медсёстры, приезжающие работать в гарнизонные медицинские учреждения, будут получать единовременные компенсационные выплаты. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Отмечается, что принятое решение позволит увеличить число таких специалистов в военно-медицинских подразделениях, - говорится на сайте кабмина.

Уточняется, что выплаты для врачей, фельдшеров и медицинских сестёр будут зависеть от местоположения воинских частей. Так, для докторов, приехавших на работу в воинские части, которые находятся вне населённых пунктов в Дальневосточном федеральном округе, районах Крайнего Севера и регионах, входящих в состав Арктической зоны России, выплата составит 2 млн рублей. Для фельдшеров и медицинских сестёр – 1 млн рублей.

Врачам, прибывшим на работу в гарнизонные медсанчасти, расположенные на удалённых и труднодоступных территориях, будет выплачиваться 1,5 млн рублей, фельдшерам и медицинским сёстрам – 750 тыс. рублей.

Тем специалистам, которые выберут работу в воинских частях, дислоцированных вне населённых пунктов на других территориях, предусмотрены выплаты в 1 млн рублей для врачей и 500 тыс. рублей для фельдшеров и медицинских сестёр.

Отмечается, что участвовать в этой программе смогут не только практикующие врачи, но и выпускники медицинских вузов. Основное условие получения выплаты – готовность отработать не менее 5 лет. Если выпускник захочет уволиться до истечения этого срока, ему придется вернуть в бюджет часть выплаченной ему суммы, рассчитанную пропорционально неотработанному периоду, - передает ТАСС.

Похожие программы – "Земский доктор" и "Земский фельдшер" – действуют в России для медицинских работников, приезжающих в сельские и отдалённые районы.
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#медики #выплаты

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