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34 минуты назад
Апелляционный трибунал МПК отменил отстранение Паралимпийского комитета РФ
Российские спортсмены были отстранены от соревнований под эгидой организации с 2022 года.
Апелляционный трибунал Международного паралимпийского комитета (МПК) удовлетворил жалобу Паралимпийского комитета России (ПКР) на решение о приостановлении членства в организации, - сообщает пресс-служба ПКР.
"Апелляционный трибунал МПК удовлетворил апелляцию ПКР и подтвердил, что решение генеральной ассамблеи МПК о приостановлении членства ПКР в организации отменяется. В качестве оснований для отмены решения трибунал сослался на процессуальные нарушения", - отмечается в сообщении.
"В решении апелляционного трибунала МПК также указано, что он не обладает компетенцией для отмены решения исполкома МПК от 30 марта 2022 года о недопуске российских спортсменов к участию в мировых и региональных чемпионатах и соревнованиях по видам спорта, находящимся под управлением МПК (легкая атлетика, плавание, пулевая стрельба, пауэрлифтинг, следж-хоккей, танцы на колясках). Апелляционный трибунал не сделал каких-либо выводов о нарушении прав спортсменов, включая возможность их допуска к международным соревнованиям, в том числе к Паралимпийским играм", - сообщает пресс-служба ПКР.
В 2022 году российские спортсмены должны были принять участие в Паралимпиаде в Пекине, но после начала спецоперации МПК принял решение не допускать их до соревнований.
16 ноября 2022 года на внеочередной генеральной ассамблее МПК приостановил членство Паралимпийского комитета России в организации. 26 декабря ПКР направил жалобу на данное решение в апелляционный трибунал, - передает ТАСС.
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что Паралимпийский комитет России (ПКР) одержал промежуточную победу, добившись снятия отстранения, наложенного Международным паралимпийским комитетом (МПК).
"Это промежуточная победа, но не окончательная. Мы, безусловно, поздравляем руководство Паралимпийского комитета России, но теперь необходимо заняться возвращением спортсменов к соревнованиям. На этом нужно будет сосредоточить усилия", - заявил он.
"Апелляционный трибунал МПК удовлетворил апелляцию ПКР и подтвердил, что решение генеральной ассамблеи МПК о приостановлении членства ПКР в организации отменяется. В качестве оснований для отмены решения трибунал сослался на процессуальные нарушения", - отмечается в сообщении.
"В решении апелляционного трибунала МПК также указано, что он не обладает компетенцией для отмены решения исполкома МПК от 30 марта 2022 года о недопуске российских спортсменов к участию в мировых и региональных чемпионатах и соревнованиях по видам спорта, находящимся под управлением МПК (легкая атлетика, плавание, пулевая стрельба, пауэрлифтинг, следж-хоккей, танцы на колясках). Апелляционный трибунал не сделал каких-либо выводов о нарушении прав спортсменов, включая возможность их допуска к международным соревнованиям, в том числе к Паралимпийским играм", - сообщает пресс-служба ПКР.
В 2022 году российские спортсмены должны были принять участие в Паралимпиаде в Пекине, но после начала спецоперации МПК принял решение не допускать их до соревнований.
16 ноября 2022 года на внеочередной генеральной ассамблее МПК приостановил членство Паралимпийского комитета России в организации. 26 декабря ПКР направил жалобу на данное решение в апелляционный трибунал, - передает ТАСС.
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что Паралимпийский комитет России (ПКР) одержал промежуточную победу, добившись снятия отстранения, наложенного Международным паралимпийским комитетом (МПК).
"Это промежуточная победа, но не окончательная. Мы, безусловно, поздравляем руководство Паралимпийского комитета России, но теперь необходимо заняться возвращением спортсменов к соревнованиям. На этом нужно будет сосредоточить усилия", - заявил он.