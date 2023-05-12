За год квадратный метр типовой квартиры в Липецке подрожал на 22 тысячи рублей

А вот метр элитного жилья вырос в цене всего на 718 рублей!

Липецкстат опубликовал данные социально-экономического развития области за первый квартал этого года. То, что первым бросается в глаза — оживление на рынке жилищного строительства. В январе-марте организациями всех форм собственности и населением построено 1 848 жилых помещений общей площадью 233,9 тысяч кв. м., что составляет 155 % к уровню января-марта прошлого года (в целом по отрасли ситуация гораздо хуже: строительные организации выполнили работы на 13,6 млрд рублей, или на 82,6% к уровню первого квартала 2022 года).



Впрочем, новое жилье не по карману многим. Например, цены на квадратный метр типовых квартир в новостройках за год выросли с 60 до 82 тысяч рублей. Метр квартиры улучшенной планировки на первичном рынке подрожал с 75 до 77 тысяч. Так что если у кого есть деньги, сразу покупайте элитное жилье, которое подорожало всего на 718 рублей за метр (правда, средняя цена квадратного метра в такого рода домах — 100 000 рублей). Подтянулось в цене и жилье на вторичном рынке. Если год назад квартиры б/у среднего качества продавали по цене 65,2 тысячи за метр, то сейчас их продают из расчета 71,2 тысячи за метр. Метр квартиры улучшенной планировки подорожал на пять тысяч рублей: с 67,8 тысячи до 82,6 тысячи рублей.



По данным Липецкстата, в марте среднемесячная номинальная заработная плата составила 46 091 рубль. То есть выросла на 11,8% по сравнению с первым кварталом. Правда, даже такой рывок съела инфляция: реальная зарплата за год составила 99,8% к уровню первого квартала 2022 года.



По данным регионального отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ, по состоянию на 1 марта средний размер назначенных пенсий составил 18 636 рублей, увеличившись по сравнению с первым кварталом прошлого года на 15,2%.



Однако липчане не спешат тратить зарплаты и пенсии, стараясь экономить кто на чем. Но сделать это непросто из-за роста потребительских цен в январе-марте на 109,3%. Если говорить о продовольственных товарах, то в первом квартале на 6,5% подешевел сахар, на 3% — крупы, на 3,4% — плодоовощная продукция, на 3,9% — мясо птицы. На всю остальную провизию цены поднялись. Лидерами роста стали рыба и морепродукты (+9,2%), молоко и молочная продукция (+10,3%), сливочное масло (+10,9%), макаронные изделия (+11%). Если говорить о промтоварах, которые берут в расчет статистики, то в первом квартале по сравнению с январем-мартом 2022 года подешевели только телерадиотовары (- 3%) и бензин (- 0,9%). Значительнее всего подорожали медикаменты (+9,2%), табачные изделия (+10,5%), ткани (+11,3%), моющие и чистящие средства (+28,7%).



В первом квартале липчане оставили в магазинах 78,5 млрд рублей — на 7,3% меньше, чем годом ранее, а в кафе и ресторанах — 2,4 миллиарда (- 1,9%). Объем платных услуг населению снизился на 2,6% — до 22,7 млрд рублей.



Индекс промышленного производства в первом квартале составил 101,6% к январю-марту прошлого года (по сравнению с февралем этого года в марте он вырос сразу на 114,5%). В плюс вышли металлургия (+3,3%), обрабатывающие производства (+2%), производство пищевых продуктов (+6,%), одежды (+8,9%), бумаги и бумажных изделий (+18,5%), резиновых и пластмассовых изделий (+3,7%), неметаллической минеральной продукции (+5%), компьютеров (+79,5%), электрооборудования (+23,3%), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (+16,1%).



В первом квартале всеми сельхозпроизводителями, в том числе крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и населением произведено продукции на 19,3 млрд рублей — на 3% меньше, чем годом ранее. Надой молока на корову составил 2 194 килограмма (на 81 килограмм больше), а каждая курица-несушка, в среднем, снесла по 72 яйца. С начала года в в хозяйствах всех категорий сдано на убой в живом весе 92, 6 тысячи тонн скота и птицы.



В первом квартале были официально ликвидированы 276 предприятий и организаций. По оперативным данным, 264 организации получили 26,4 млрд рублей прибыли, а 123 — убытки на 1,9 миллиарда. Кредиторская задолженность бизнеса составила 340,5 млрд рублей, из нее просроченная — 19,9 миллиарда. Задолженность по кредитам банков и займам превысила 555 млрд рублей. Дебиторская задолженность предприятий и организаций составила 309,4 млрд рублей, из нее просроченная — 5,9 миллиарда.