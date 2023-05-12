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Россияне стали скупать машины и автозапчасти в Дубае для перепродажи в РФ

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#машины

Россияне приобретают в Дубае по несколько машин для дальнейшей перепродажи на родину.

Российские граждане стали закупать в Дубае западные автомобили и запчасти, чтобы перепродать у себя на родине в условиях санкций.

Состоятельные россияне приспособились к санкциям в автомобильной сфере: они привозят в Россию машины и запчасти к ним из Дубая, - пишет Lenta.ru со ссылкой на The New York Times.

После ухода популярных брендов иномарок из РФ россияне стали активно закупать западные автомобили и комплектующие в ОАЭ. Россияне приобретают в Дубае по несколько машин для дальнейшей перепродажи на родину.

Один из участников схемы рассказал, что привозят машины "все кому не лень", и добавил, что возможно реэкспортировать из Дубая все, что угодно, если есть деньги.

Помимо этого, обеспеченные россияне нашли способ привозить для себя новые дорогие автомобили, которых также нет в России.

"Богатые люди всегда остаются богатыми", — рассказала директор по коммуникациям автосалона в Дубае Екатерина Кондратюк, которая недавно отправила в Россию Porsche Cayenne Turbo GT за 300 тысяч долларов.

Другие эксперты заявили, что покупка и перепродажа автомобилей является прибыльным дополнительным бизнесом.

Помимо машин, граждане стали привозить и зарубежные автозапчасти, которые также трудно приобрести в России. В результате комплектующие зачастую продаются дешевле, чем до санкций, когда комплектующие продавались официальными дилерами с большими наценками.

При этом в западных автомобильных компаниях отрицают факт поставок их продукции в Россию обходным путем. В Volvo и General Motors заявили, что не сталкивались с такой ситуацией.

В прошлом году товарооборот между РФ и ОАЭ вырос на 68%, до рекордных 9 миллиардов долларов. В Евросоюзе и США неоднократно заявляли, что государство помогает Москве обходить санкции. В частности, Вашингтон предупреждал ОАЭ, что при сотрудничестве с находящимися под ограничениями российскими организациями страна может потерять доступ к американскому рынку.
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#машины

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