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20 минут назад

Российские производители мебели начали активно выходить на новые иностранные рынки

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#мебель

Производитель "Аскона" в третьем квартале планирует открыть магазины под основным брендом и под маркой Grether & Wells в в Турции и ОАЭ.

Крупные российские производители мебели ищут новые рынки сбыта на Востоке, - пишет "Ъ".

В условиях резкого сокращения экспорта российской мебели из-за санкций ЕС локальные производители начинают экспансию в страны Азии и Ближнего Востока. Магазины в Монголии, Азербайджане, Узбекистане, Казахстане, Турции и ОАЭ планируют открыть "Ангстрем", Divan.ru и "Аскона". Развитие на этих рынках потребует инвестиций и времени, а ассортимент придется подстраивать под предпочтения местных потребителей, - полагают эксперты.

"Ангстрем" откроет первый салон в Монголии и в планах зайти в Азербайджан.

Кроме того, Divan.ru откроет магазины в Узбекистане и в нескольких городах Казахстана уже в 2023 году.

Производитель "Аскона" в третьем квартале года планирует открыть магазины под основным брендом и маркой Grether & Wells в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах.
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#мебель

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