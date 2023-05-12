20 минут назад
Российские производители мебели начали активно выходить на новые иностранные рынки
Производитель "Аскона" в третьем квартале планирует открыть магазины под основным брендом и под маркой Grether & Wells в в Турции и ОАЭ.
В условиях резкого сокращения экспорта российской мебели из-за санкций ЕС локальные производители начинают экспансию в страны Азии и Ближнего Востока. Магазины в Монголии, Азербайджане, Узбекистане, Казахстане, Турции и ОАЭ планируют открыть "Ангстрем", Divan.ru и "Аскона". Развитие на этих рынках потребует инвестиций и времени, а ассортимент придется подстраивать под предпочтения местных потребителей, - полагают эксперты.
"Ангстрем" откроет первый салон в Монголии и в планах зайти в Азербайджан.
Кроме того, Divan.ru откроет магазины в Узбекистане и в нескольких городах Казахстана уже в 2023 году.
Производитель "Аскона" в третьем квартале года планирует открыть магазины под основным брендом и маркой Grether & Wells в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах.