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Правительство не поддержало предложение освободить неслуживших граждан от частичной мобилизации

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#частичная мобилизация

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала предложение освободить неслуживших граждан от частичной мобилизации.

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала инициативу об освобождении от частичной мобилизации граждан, не проходивших военную службу, - передает ТАСС.

Документ был разработан и внесен на рассмотрение Госдумы депутатом от фракции КПРФ Михаилом Матвеевым. Поправками предлагается дополнить закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ". В частности, депутат предлагал дополнить ст. 17 закона положением, предусматривающим освобождение от призыва на военную службу по частичной мобилизации граждан, не проходивших военную службу.

В пояснительной записке коммунист напомнил о выступлении президента Владимира Путина 21 сентября, в котором тот обозначил категории граждан, которые будут подлежать частичной мобилизации: "Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт", - пишут "Ведомости".

В открытой части указа от 21 сентября 2022 года об объявлении частичной мобилизации в РФ эти критерии отсутствуют. Но граждане следовали принципам, обозначенным в заявлении президента, - говорил Матвеев. Законопроект депутата до сих пор не рассмотрел даже думский профильный комитет по обороне. Однако в правительстве не согласились с инициативой депутата.

Защита Отечества является долгом и обязанностью граждан РФ в соответствии с конституцией, - подчеркивается в проекте отзыва комиссии правительства.

"В целях гарантированного обеспечения мобилизационного развертывания войск (сил) в случае возникновения угроз военной безопасности РФ расширение перечня категорий граждан, которым законодательством РФ предоставляется право на получение отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, нецелесообразно", - отмечается в документе.

В правительстве также заявили, что в пояснительной записке к законопроекту отсутствует анализ правоприменительной практики, "позволяющий определить количество граждан, подпадающих под действие проектируемой нормы", а также оценить степень влияния нововведения на обеспечение мобилизационного развертывания Вооруженных сил РФ, других войск и воинских формирований "в условиях общей или частичной мобилизации". "На основании изложенного требуется существенная доработка законопроекта", - указано в проекте отзыва кабмина.
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#частичная мобилизация

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