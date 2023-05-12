сегодня, 11:20
Правительство не поддержало предложение освободить неслуживших граждан от частичной мобилизации
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала предложение освободить неслуживших граждан от частичной мобилизации.
Документ был разработан и внесен на рассмотрение Госдумы депутатом от фракции КПРФ Михаилом Матвеевым. Поправками предлагается дополнить закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ". В частности, депутат предлагал дополнить ст. 17 закона положением, предусматривающим освобождение от призыва на военную службу по частичной мобилизации граждан, не проходивших военную службу.
В пояснительной записке коммунист напомнил о выступлении президента Владимира Путина 21 сентября, в котором тот обозначил категории граждан, которые будут подлежать частичной мобилизации: "Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт", - пишут "Ведомости".
В открытой части указа от 21 сентября 2022 года об объявлении частичной мобилизации в РФ эти критерии отсутствуют. Но граждане следовали принципам, обозначенным в заявлении президента, - говорил Матвеев. Законопроект депутата до сих пор не рассмотрел даже думский профильный комитет по обороне. Однако в правительстве не согласились с инициативой депутата.
Защита Отечества является долгом и обязанностью граждан РФ в соответствии с конституцией, - подчеркивается в проекте отзыва комиссии правительства.
"В целях гарантированного обеспечения мобилизационного развертывания войск (сил) в случае возникновения угроз военной безопасности РФ расширение перечня категорий граждан, которым законодательством РФ предоставляется право на получение отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, нецелесообразно", - отмечается в документе.
В правительстве также заявили, что в пояснительной записке к законопроекту отсутствует анализ правоприменительной практики, "позволяющий определить количество граждан, подпадающих под действие проектируемой нормы", а также оценить степень влияния нововведения на обеспечение мобилизационного развертывания Вооруженных сил РФ, других войск и воинских формирований "в условиях общей или частичной мобилизации". "На основании изложенного требуется существенная доработка законопроекта", - указано в проекте отзыва кабмина.