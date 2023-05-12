Происшествия

58 минут назад

В Хрущёвке у школы столкнулись «ВАЗ» и «Форд»

471
#ДТП
В Хрущёвке у школы столкнулись «ВАЗ» и «Форд»

Один из автомобилей после врезался в металлическое дорожное ограждение.

В селе Хрущёвка Липецкого района около школы сегодня произошло ДТП. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, автомобиль «Форд Мондео» выезжал на трассу, но в момент выезда со стороны школы в него въехал автомобиль «ВАЗ», водитель которого, по предварительным данным, осуществлял обгон в нарушение правил разметки.

Автомобили закрутило по дороге, и «ВАЗ» после врезался в металлическое ограждение.

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В ДТП никто не пострадал.
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#ДТП

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