В Хрущёвке у школы столкнулись «ВАЗ» и «Форд»

Один из автомобилей после врезался в металлическое дорожное ограждение.

В селе Хрущёвка Липецкого района около школы сегодня произошло ДТП. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, автомобиль «Форд Мондео» выезжал на трассу, но в момент выезда со стороны школы в него въехал автомобиль «ВАЗ», водитель которого, по предварительным данным, осуществлял обгон в нарушение правил разметки.Автомобили закрутило по дороге, и «ВАЗ» после врезался в металлическое ограждение.В ДТП никто не пострадал.