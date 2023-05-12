Общество
сегодня, 10:54
В Липецке достали из воды 176 метров сетей
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Подведены итоги акции «Всероссийский день без сетей».
11 мая в Липецкой области прошёл «Всероссийского дня без сетей». Как рассказала GOROD48 специалист Верхнедонского отдела рыбоохраны АЧТУ Росрыболовства Наталья Карташова, в рамках акции из воды достали 12 сетей и их фрагментов общей протяженностью 176 метров.
Был составлен один протокол по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ «Нарушение правил, регламентирующих рыболовство»: у жителя Липецкой области была изъята сеть и арестована лодка.
В рамках «Всероссийского дня без сетей» в естественную среду возвращено 10,6 килограмма рыбы. Предотвращенный природе ущерба оценен в 35,5 тысячи рублей.
В Новолипецком пляже рыбоохрану при поднятии сетей из воды сопровождала поисково-спасательная служба на водных объектах. Об этом сообщила пресс-служба УГПСС Липецкой области.
Фото - ugpss48.ru
Был составлен один протокол по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ «Нарушение правил, регламентирующих рыболовство»: у жителя Липецкой области была изъята сеть и арестована лодка.
В рамках «Всероссийского дня без сетей» в естественную среду возвращено 10,6 килограмма рыбы. Предотвращенный природе ущерба оценен в 35,5 тысячи рублей.
В Новолипецком пляже рыбоохрану при поднятии сетей из воды сопровождала поисково-спасательная служба на водных объектах. Об этом сообщила пресс-служба УГПСС Липецкой области.
Фото - ugpss48.ru
1 578
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