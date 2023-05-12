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12 минут назад

ЦБ РФ описал сценарий 2-летнего восстановления экономики до стабильного

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#экономика

В 2024 году экономические показатели будут поддержаны инвестициями, произведенными в предыдущие два года.

Центробанк России в докладе о денежно-кредитной политике дал достаточно подробный прогноз основных движений в макроэкономике на ближайшие кварталы. "Импульс" изменений в экономике, созданных весной 2022 года, предположительно исчерпает себя в 2024 году. В прошлом году основой роста экономики была загрузка мощностей промышленности, сейчас рекордная. В текущем году ею является потребительский спрос. В 2024 году рост поддержат сделанные в предыдущие два года инвестиции — они активно производятся и сейчас, - пишет "Ъ".

По оценке регулятора, в прошлом году основой роста экономики была загрузка мощностей промышленности, сейчас она рекордная.

Но в 2023 году ею является потребительский спрос. В будущем году рост поддержат сделанные в предыдущие два года инвестиции — они активно производятся и сейчас.

Картина адаптации экономики, ожидаемая ЦБ РФ, далека и от ожиданий серьезных проблем, и от оптимизма. Отмечается, что вынужденная перестройка экономики стоит денег.

Единственной принципиально новой цифрой доклада стала оценка экономистами ЦБ динамики ВВП во II квартале 2023 года — Банк России оценивает его в 4,2% роста год к году после спада в 2,3% в I квартале 2023 года.

Уточняется, что это типичный "эффект базы" после пикового падения год назад, из прогноза ЦБ следует, что с большой вероятностью динамика ВВП стабилизируется на невысоком (двухпроцентном) поквартальном приросте до 2025 года. В силу того же эффекта базы в 2023 году цифры динамики поквартального ВВП к концу года будут несколько снижаться, и в последнем квартале года ЦБ допускает даже небольшое (на 0,5%) снижение ВВП, которое, впрочем, сложно кому-либо почувствовать. Инфляция этого квартала ЦБ прогнозируется в 3,6%, и до конца 2023 года она будет медленно нарастать до 4,5–6,5% в IV квартале, а в 2024 году стабилизируется.
28
#экономика

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