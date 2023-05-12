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Правительство направит 10 млрд рублей на поддержку производителей зерна
Правительство выделило еще 10 млрд рублей на поддержку производителей зерна. Средства поступят из федерального бюджета в 65 регионов страны. Региональные власти в свою очередь перечислят деньги местным сельхозпроизводителям.
Уточняется, что выделенные деньги поступят из федерального бюджета в 65 регионов страны. Региональные власти в свою очередь перечислят деньги местным сельхозпроизводителям. В результате аграрии смогут компенсировать до 50% своих затрат на производство и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы, - говорится на сайте кабмина.
Подчеркивается, что решение поддержит производителей зерна и будет способствовать сохранению стабильности как на зерновом, так и на продовольственном рынке в целом.
Вопрос был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 11 мая.