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52 минуты назад

Правительство направит 10 млрд рублей на поддержку производителей зерна

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#зерно

Правительство выделило еще 10 млрд рублей на поддержку производителей зерна. Средства поступят из федерального бюджета в 65 регионов страны. Региональные власти в свою очередь перечислят деньги местным сельхозпроизводителям.

Российские регионы получат 10 млрд рублей на финансовое обеспечение части затрат аграриев на производство и реализацию зерновых культур. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Уточняется, что выделенные деньги поступят из федерального бюджета в 65 регионов страны. Региональные власти в свою очередь перечислят деньги местным сельхозпроизводителям. В результате аграрии смогут компенсировать до 50% своих затрат на производство и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы, - говорится на сайте кабмина.

Подчеркивается, что решение поддержит производителей зерна и будет способствовать сохранению стабильности как на зерновом, так и на продовольственном рынке в целом.

Вопрос был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 11 мая.
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#зерно

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