Общество

43 минуты назад

Ельчанка подала в суд на управляющую компанию из-за шума в подвале

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#ЖКХ
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Ельчанка подала в суд на управляющую компанию из-за шума в подвале

Женщина требовала заменить шумные насосы и сделать шумоизоляцию.

В Елецкий городской суд обратилась женщина с иском к управляющей компании об устранении препятствий в пользовании жилым помещением и взыскании компенсации морального вреда.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, ельчанка настаивала, что установленные в подвале под ее квартирой два насоса создают постоянные шумы, которые ухудшают состояние ее здоровья, и просила обязать УК поставить бесшумные насосы, сделать звукоизоляцию и взыскать компенсацию морального вреда – 10 000 рублей.

Судом была назначена экспертиза на установление фонового шума в квартире на предмет соответствия нормативам, но провести ее так и не удалось: ельчанка не предоставила экспертам доступ в квартиру.

В результате суд встал на сторону управляющей компании и пришёл к выводу, что уровень фонового шума от работающих насосов отопления и горячего водоснабжения и циркуляционного насоса, расположенных в техподполье многоквартирного дома, соответствует нормативу.
213
#ЖКХ
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