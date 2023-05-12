Общество
сегодня, 09:32
Матери погибшего в СВО становлянца вручили орден Мужества
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Алексей Касаткин из поселка Широкий погиб 25 апреля этого года.
Матери погибшего участника СВО Алексея Касаткина Елене Николаевне вручили орден Мужества, которым наш земляк был награждён посмертно. Об этом сообщил глава Становлянского района Сергей Никитин в своем Telegram-канале.
«Алексей Юрьевич Касаткин из поселка Широкий Михайловского сельского поселения погиб 25 апреля 2023 года при выполнении боевого задания во время спецоперации. Он настоящий патриот своей Родины, до последнего оставался верен присяге, проявил настоящее мужество, отвагу и самоотверженность», - отметил Сергей Никитин.
Фото - t.me/astanovoe
«Алексей Юрьевич Касаткин из поселка Широкий Михайловского сельского поселения погиб 25 апреля 2023 года при выполнении боевого задания во время спецоперации. Он настоящий патриот своей Родины, до последнего оставался верен присяге, проявил настоящее мужество, отвагу и самоотверженность», - отметил Сергей Никитин.
Фото - t.me/astanovoe
1066