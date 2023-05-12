В майские праздники водители чаще выбирали платку

Почти 2,3 млн автомобилистов воспользовались трассой М-4 на майские праздники

Рост автомобильного трафика на майские праздники - явление сезонное и ожидаемое: многие отправляются на долгожданный отдых. Но в 2023 году желающих провести время с близкими на родных просторах или у моря стало ещё больше - количество автомобилистов, направляющихся по платной дороге М-4 «Дон», выросло на 2% по сравнению с 2022 годом. Такие данные приводит оператор платных участков дорог на М-4, М-3 и М-11, компания «ОССП».

Согласно статистике ОССП, в период с 28 апреля по 9 мая 2023 года почти 2,3 млн водителей воспользовались дорогой М-4, а в тот же период 2022 года этот путь выбрали чуть больше 2,2 млн автомобилистов.

По сравнению с 2022 годом в праздники общий трафик на обслуживаемых ОССП дорогах не увеличился, отмечают в компании. Тем не менее, число желающих отправиться в путешествие по скоростной дороге М-4 выросло. Во многом это связано с изменением популярных мест для отдыха у россиян и смещением вектора в сторону внутреннего туризма.

«В майские праздники мы традиционно наблюдаем повышенный трафик на всех обслуживаемых нами участках дорог. В последние годы в России набирает обороты внутренний туризм, и количество людей, выбирающих для путешествий личный автомобиль, растёт от года к году. Именно поэтому работа оператора платных дорог становится каждый год всё более видимой и заметной для всех водителей. И мы прикладываем все усилия, чтобы обеспечить комфорт и безопасность каждого», - отметил генеральный директор ОССП Олег Трофимов.

При этом водители по-прежнему выбирают в качестве оплаты проезда транспондеры - второй год подряд на устройства приходится 60% всех проведенных транзакций в период майских праздников.

Напомним, что транспондер — это устройство, позволяющее воспользоваться безостановочной полосой проезда на пунктах взимания платы. Система автоматически считывает информацию и списывает средства со счета устройства - водителю достаточно немного сбавить скорость при проезде через «ворота», дождаться зелёного света и продолжить путешествие.



