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48 минут назад

Сегодня в Липецке: распад известной рок-группы и как начальники реагируют на беременность сотрудниц

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#Сегодня в Липецке
Сегодня в Липецке: распад известной рок-группы и как начальники реагируют на беременность сотрудниц

Рассказываем, как весело и с пользой провести наступившую пятницу.

Кратковременный дождь

В Липецк постепенно возвращается тепло, сегодня столбик термометра поднимется уже до 18-20 градусов. Днём возможен кратковременный дождь.

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Отключение воды

С 10:00 до 20:00 временно прекратят подачу холодной воды жителям улиц Папина, 1а, 1б; Прудная, 2; Союзная, 3; Юных Натуралистов,14.

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В этот же время без воды останутся жители частного сектора на улицах Биологической, Городовикова, Жактовской, Мирной, Паровозной, Перова, Поселковой, Прудной, Рябиновой, Смирнова, Солнечной, Союзной, Ударников, Урожайной, посёлка Узорного. Не будет воды в это время и в МУП «Липецктеплосеть», котельной «Липецкие узоры».

Отключения света

Из-за ремонтных работ на электросетях с 9:00 до 16:00 не будет света на улицах Адмирала Макарова, 5, 23, Московской, 2; Прокатной, 1а, 1б, 2б, 3; Рязанской; Ферросплавной; Черняховского, 1 – 12, а также в переулке Задонском, проездах Поперечном, 2, 4, 7а, 12; Товарном, 11; Универсальном, 2б, 4, 6, 12, 12б.

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Пробки

Пятница – самый сложный день для движения в любом городе и Липецк не является исключением.

Многие прямо с работы едут на дачи, в деревни и т.д., оттого движение в городе «слетает с катушек» с раннего утра и нормализуется уже в тёмное время. Сегодня нужно быть особенно внимательными на дорогах, держать в уме повышенный риск аварий и, конечно, пользоваться «Яндекс-пробками» или аналогичными приложениями. Пара минут на изучение в них дорожной обстановки смогут сэкономить вам уйму времени в пути и немного разгрудить дорожное движение в городе.

«Казаки России» (6+)

Всемирно известный коллектив сегодня выступит в концертном зале «Унион». В 18:00 начнётся программа «Казаки-казаченьки, за Россию встанем».

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Встанут за Россию казаки проникновенной песней. На сцене выступят артисты вокальной группы ансамбля (художественный руководитель Галина Милованова) и оркестра (руководитель Юрий Беляев). Казаки выступят в песнями и напевами, характерными для русского казачества – от донских степей до Сибири и Дальнего Востока.

Финал «Битвы хоров» (6+)

В 16:00 в парке Победы состоится концерт-конкурс сильнейших коллективов проекта «Битва хоров». Свои номера представят самые яркие участники из школ, детских садов, центров развития «Советский», «Сокол» и дома творчества «Октябрьский».

В память о Великой Отечественной войне в исполнении юных вокалистов прозвучат знакомые всем и  трогательные песни о  подвиге, отваге, о важнейших общечеловеческих ценностях — семье, мире, добре.

Лучших исполнителей отметят призами.

Последний концерт (12+)

А в областном Центре культуры, народного творчества и кино пройдёт прощальный концерт рок-группы «Труппа «ТО».

Как нам рассказал лидер, поэт и вокалист группы Андрей Антипов, коллектив распадается.

- Я переезжаю в Москву, собираю новую команду под рабочим названием «Подвальная филармония имени Егора Летова», - признался Андрей, - Алексей Радин, наш гитарист, пока планирует вовсе приостановить занятия музыкой из-за занятости. К слову, он неплохой художник и может сконцентрироваться и на этом направлении деятельности. Словом, «Труппа «ТО» - всё, это будет наше последнее выступление.

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На фото (слева направо) Андрей Антипов - вокал, Алексей Радин - гитара, Егор Свешников - ударные, Андрей Беркут - бас-гитара, Аполлинария Бабич - бэк-вокал.

Концерт «Квартирник в живом музее» начнётся в 19:00. Ребята исполнят большинство своих хитов, а том числе «Новые слова», «Суд смысла», «История культуры» и споют один кавер.

«Добрые» или «Упрямые»?(18+)

Культурное пространство «Библиотека» приглашает сегодня в 19:02 на вечер импровизации от Клуба Липецкой комедии.

В бескомпромиссном поединке юмора и находчивости сойдутся одна из лучших команд Воронежа под названием «Добрые» и молодой липецкий коллектив с говорящим именем «Упрямые». Обещают вечер огненных шуток.

Рисуй по футболке (12+)

Любителей создавать красивые предметы своими руками сегодня ждут в Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная,2).

В 12:00 здесь пройдёт мастер-класс «Рисуем море» от художницы Нины Носовой, которая научит создавать футболки с оригинальными рисунками. У гостей библиотеки получился совместить приятное с полезным: разнообразить свой гардероб авторской вещью и реализовать творческое вдохновение. С помощью акриловых красок каждый воплотит свою фантазию в реальность.

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Фото ЛОУНБ

Как липецкие начальники реагируют на известие о декретном отпуске сотрудниц

11 % работающих женщин в Липецкой области столкнулись с негативной реакцией начальства на их беременность. Об этом говорят в исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. О том, что руководитель искренне порадовался за них, рассказали 40% опрошенных. Еще 25% сообщили, что работодатель отреагировал нейтрально.

О предстоящем пополнении в семье почти каждая вторая беременная женщина в Липецке – 48% сообщает своему работодателю еще в первом триместре. Во втором триместре делятся радостной новостью 17%, и лишь 8% хранят секрет до 7-го месяца.

Коллеги по работе воспринимают новости о скором пополнении в семье еще более позитивно: по словам 6 из 10 женщин (64%), сослуживцы, узнав о беременности, поддерживали и подбадривали их. Каждая пятая (19%) сообщила, что коллеги отреагировали нейтрально, и лишь 6% почувствовали негатив.

Дорогие липчане! Трехдневная рабочая неделя почти пролетела незаметно. Но и в эти дни вокруг происходит немало достойного внимания, поэтому советуем вам не забывать про новости. Все самое важное и интересное вы всегда найдёте на GOROD48 – с нами вы не пропустите ничего важного. Ждем вас на сайте снова и снова. До встречи!

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#Сегодня в Липецке

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