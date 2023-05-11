В палец подростку впилась пружина от старого дивана

А на Боевом проезде в колодец провалилась овчарка.

За первые десять дней мая спасатели управления по делам ГО и ЧС Липецка 70 раз выезжали к местам происшествий. Это почти в 1,5 раза больше, чем в прошлом году за тот же период.Как сообщает пресс-служба управления, около 16 % вызовов были связаны с необходимостью вскрыть квартирные двери, в трёх случаях спасли больных людей и передали их медикам. Дважды по просьбе родителей освобождали оставшихся взаперти детей: трёхлетний ребёнок захлопнул дверь, а 8-летний мальчик просто крепко уснул.Вечером 6 мая поступило сообщение о попавшем в беду 13-летнем подростке: в подъезде одного из домов на улице Циолковского ему в палец впилась пружина от старого дивана. Спасатели перекусили металл слесарным инструментом, дальше помощь оказывали в травмпункте медики.В тот же вечер помощи попросили хозяева овчарки, провалившейся в открытый колодец на Боевом проезде.Забираться на глубину в 2,5 метра по спущенной в колодец лестнице спасатели предложили владельцу собаки. В результате обвязанное верёвками животное подняли на поверхность.