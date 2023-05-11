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37 минут назад

В Кемеровской области завершается отопительный сезон

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#отопительный сезон
Как сообщает VSE42.Ru, в городе Новокузнецке Кемеровской области постановление о завершении отопительного сезона подписано. Батареи отключат в понедельник, 15 мая.

Главы Кемерова, Белова и города Мыскм еще не подписали соответствующие распоряжения, поэтому окончательные даты пока не определены.

70
#отопительный сезон

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