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37 минут назад
В Кемеровской области завершается отопительный сезон
Как сообщает VSE42.Ru, в городе Новокузнецке Кемеровской области постановление о завершении отопительного сезона подписано. Батареи отключат в понедельник, 15 мая.
Главы Кемерова, Белова и города Мыскм еще не подписали соответствующие распоряжения, поэтому окончательные даты пока не определены.
Главы Кемерова, Белова и города Мыскм еще не подписали соответствующие распоряжения, поэтому окончательные даты пока не определены.