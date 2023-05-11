В Сырском отключат холодную воду

12 мая «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в двух районах города – холодную воду отключат в домах почти на двух десятках улиц.

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останется поселок Сырский: дом № 2 по улице Прудной, частный сектор улиц Минской, Смирнова, Солнечной, Городовикова, Рябиновой, Жактовской, Ударников, Поселковой, Паровозной, Прудной, переулка Узорного, котельная «Липецкие узоры» МУП «Липецктеплосеть». Подвоз воды будет организован к дому № 2 по улице Прудной.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 1а, 1б по улице Папина, № 3 по улице Союзной, № 14 по улице Юных Натуралистов, в частном секторе улиц Союзной, Перова, Урожайной, Биологической, Мирной. Цистерна с водой для питья подъедет по адресу: улица Папина, 2в.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



