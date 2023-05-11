Общество

сегодня, 16:46

В Сырском отключат холодную воду

3 208
#отключения
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В Сырском отключат холодную воду

12 мая «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в двух районах города – холодную воду отключат в домах почти на двух десятках улиц.

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останется поселок Сырский: дом № 2 по улице Прудной, частный сектор улиц Минской, Смирнова, Солнечной, Городовикова, Рябиновой, Жактовской, Ударников, Поселковой, Паровозной, Прудной, переулка Узорного, котельная «Липецкие узоры» МУП «Липецктеплосеть». Подвоз воды будет организован к дому № 2 по улице Прудной.
 
С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 1а, 1б по улице Папина, № 3 по улице Союзной, № 14 по улице Юных Натуралистов, в частном секторе улиц Союзной, Перова, Урожайной, Биологической, Мирной. Цистерна с водой для питья подъедет по адресу: улица Папина, 2в. 

После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

3 208
#отключения
1

Комментарии (3)

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Не упустим выгоды.

13 минут назад
Гость, Значит 40 лет она была открыта а на 41 её закрыли. И интересно кто, если в доме не велись не какие работы. И до этого каждый год её просто небыло в трубах на время испытательных работ.
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Гость

37 минут назад
Не упустим выгоды?, Перекройте вводной кран на горячей воде. Какие в этом проблемы? Возможно, в вашем доме закрытая система ГВС.
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Не упустим выгоды?

сегодня, 17:05
А что у нас с горячей водой при испытание которые сейчас идут из краков горячей воды льётся холодная, а счётчик мотает, и потом доказывай что шли испытания и воды как раньше в трубе не должно быть. Это вообще как то объясняется?
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