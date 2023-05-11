сегодня, 16:46
В Сырском отключат холодную воду
12 мая «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в двух районах города – холодную воду отключат в домах почти на двух десятках улиц.
С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 1а, 1б по улице Папина, № 3 по улице Союзной, № 14 по улице Юных Натуралистов, в частном секторе улиц Союзной, Перова, Урожайной, Биологической, Мирной. Цистерна с водой для питья подъедет по адресу: улица Папина, 2в.
После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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