В России

сегодня, 16:56

Власти РФ расширили параметры льготного кредитования производителей молочных смесей и лечебного питания

98
#льготное кредитование #лечебное питание

Эти меры позволят завершить уже начатые проекты, столкнувшиеся со срывом поставок оборудования из-за санкционного давления со стороны недружественных государств.

Правительство РФ приняло решение расширить возможности программы льготного кредитования производителей молочных смесей и лечебного питания для людей с тяжёлыми заболеваниями. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Срок льготных инвестиционных кредитов, ранее выданных на строительство предприятий по производству сухих ингредиентов и молочных смесей из них для детского питания, пролонгируется с 8 до 12 лет. Для новых заёмщиков с 70 до 100% ключевой ставки ЦБ РФ увеличивается размер субсидирования кредитов, которые можно получить на строительство, реконструкцию, модернизацию и переоснащение предприятий по производству продуктов специализированного лечебного питания. Такое питание необходимо детям с орфанными заболеваниями, а также взрослым пациентам с тяжёлыми заболеваниями, в том числе лежачим больным, пациентам с туберкулёзом, онкологией, сахарным диабетом, - говорится на сайте кабмина.

Этим же постановлением расширяются параметры программы льготного кредитования аграриев, занимающихся производством и переработкой сельхозпродукции. Теперь льготные краткосрочные (до 2 лет) и инвестиционные (до 15 лет) кредиты по ставке не более 5% будут также доступны производителям пищевой продукции из дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, например различных пюре, паст, наполнителей, биологически активных добавок, экстрактов и красителей. Это позволит таким производителям расширить производство, нарастить объёмы выпускаемой продукции и обеспечить людей качественными отечественными продуктами.

"Эти меры позволят завершить уже начатые проекты, столкнувшиеся со срывом поставок оборудования из-за санкционного давления со стороны недружественных государств", – заявил Мишустин на заседании правительства 11 мая.
98
#льготное кредитование #лечебное питание

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
День Победы в Липецке (Фото)
#День Победы
34
День Победы в Липецке (Фото)
Общество

Еще в рубрике

#отопительный сезон
В Кемеровской области завершается отопительный сезон

36 минут назад

В России
Учебники по математике, физике и географии изменят с учетом подходов СССР
#образование #учебники
Учебники по математике, физике и географии изменят с учетом подходов СССР

сегодня, 16:23

В России
Врачей в российских поликлиниках будут допускать к диагностике психических расстройств
#врачи #медицина
Врачей в российских поликлиниках будут допускать к диагностике психических расстройств

сегодня, 15:20

В России
Wildberries сообщил о потере 650 млн рублей из-за нелегальной рекламы
#Wildberries #реклама
Wildberries сообщил о потере 650 млн рублей из-за нелегальной рекламы

сегодня, 13:38

В России
Нутрициолог назвала 4 вида каш для похудения
#здоровье #похудение #каши
Нутрициолог назвала 4 вида каш для похудения

сегодня, 12:49

В России
Около 30 человек с битами напали на бар в Москве
#нападение #Москва #бар
Около 30 человек с битами напали на бар в Москве

сегодня, 12:09

В России