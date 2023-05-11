сегодня, 16:56
Власти РФ расширили параметры льготного кредитования производителей молочных смесей и лечебного питания
Эти меры позволят завершить уже начатые проекты, столкнувшиеся со срывом поставок оборудования из-за санкционного давления со стороны недружественных государств.
Срок льготных инвестиционных кредитов, ранее выданных на строительство предприятий по производству сухих ингредиентов и молочных смесей из них для детского питания, пролонгируется с 8 до 12 лет. Для новых заёмщиков с 70 до 100% ключевой ставки ЦБ РФ увеличивается размер субсидирования кредитов, которые можно получить на строительство, реконструкцию, модернизацию и переоснащение предприятий по производству продуктов специализированного лечебного питания. Такое питание необходимо детям с орфанными заболеваниями, а также взрослым пациентам с тяжёлыми заболеваниями, в том числе лежачим больным, пациентам с туберкулёзом, онкологией, сахарным диабетом, - говорится на сайте кабмина.
Этим же постановлением расширяются параметры программы льготного кредитования аграриев, занимающихся производством и переработкой сельхозпродукции. Теперь льготные краткосрочные (до 2 лет) и инвестиционные (до 15 лет) кредиты по ставке не более 5% будут также доступны производителям пищевой продукции из дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, например различных пюре, паст, наполнителей, биологически активных добавок, экстрактов и красителей. Это позволит таким производителям расширить производство, нарастить объёмы выпускаемой продукции и обеспечить людей качественными отечественными продуктами.
"Эти меры позволят завершить уже начатые проекты, столкнувшиеся со срывом поставок оборудования из-за санкционного давления со стороны недружественных государств", – заявил Мишустин на заседании правительства 11 мая.