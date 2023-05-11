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Учебники по математике, физике и географии изменят с учетом подходов СССР
11 мая министр просвещения Сергей Кравцов выступил на сессии Петербургском международном юридическом форуме, который открылся в Северной столице.
По его словам, учебники по математике, физике и географии также претерпевают качественные изменения, содержание будет отражать подходы к этим предметам еще в СССР.
Кроме того, министр отметил, что в следующем году ведомство разработает и выпустит новый учебник по обществознанию. Кравцов подчеркнул, что действующее пособие является псевдолиберальным.