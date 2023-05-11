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Учебники по математике, физике и географии изменят с учетом подходов СССР

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#образование #учебники

11 мая министр просвещения Сергей Кравцов выступил на сессии Петербургском международном юридическом форуме, который открылся в Северной столице.

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), выступая на сессии "Правовое обеспечение национальной безопасности в свете современных угроз", что школьные учебники по математике, физике и географии претерпевают качественные изменения с учетом подходов к этим предметам в СССР, - передает ТАСС.

По его словам, учебники по математике, физике и географии также претерпевают качественные изменения, содержание будет отражать подходы к этим предметам еще в СССР.

Кроме того, министр отметил, что в следующем году ведомство разработает и выпустит новый учебник по обществознанию. Кравцов подчеркнул, что действующее пособие является псевдолиберальным.
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#образование #учебники

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