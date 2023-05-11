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сегодня, 15:20
Врачей в российских поликлиниках будут допускать к диагностике психических расстройств
Всего врачам предстоит освоить три учебных модуля.
Терапевтов, кардиологов, гастроэнтерологов, педиатров и врачей общей практики допустят к диагностике психических расстройств. Для этого Минздрав разработал программы переподготовки и повышения квалификации медработников по направлениям, связанным с психологической помощью. Эксперты считают инициативу полезной, но предупреждают, что таким врачам не следует слишком глубоко лезть в души пациентов, - пишет "Ъ".
В конце прошлого года президент Владимир Путин заявил о необходимости сделать психиатрическую помощь более доступной для граждан. В марте 2023 года Минздрав предложил разрешить терапевтам и педиатрам переучиваться на психиатров за пять месяцев.
А накануне Минздрав представил проект профессиональной переподготовки врачей по направлению "Диагностика психических расстройств".
Эта программа состоит из трех учебных модулей: "Основы общей психопатологии", "Диагностика психических расстройств", "Диагностика психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ". Уточняется, что курс занимает 72 академических часа; его смогут пройти терапевты, педиатры, кардиологи, гастроэнтерологи, гериатры и врачи общей практики.
Кроме того, ведомство разработало программы повышения квалификации по темам "Медико-психологическая помощь при реакциях на тяжелый стресс и нарушениях адаптации" (18 часов) и "Психологическая и психотерапевтическая помощь лицам, пережившим тяжелый стресс, и членам их семей» (36 часов). Предполагается, что за это время специалист освоит общие принципы психотерапии и психологического консультирования, когнитивно-поведенческую терапию и суггестивную психотерапию. Обучение смогут пройти педиатры и медработники с дипломом по специальностям "лечебное дело" при наличии подготовки в интернатуре (ординатуре) по специальностям "психиатрия" или "психотерапия". Или те, кто прошли переподготовку по психиатрии или психотерапии, а также по клинической психологии.
В документе указаны "планируемые результаты обучения" — это оказание медицинской помощи по профилю "психиатрия", а также диагностика психических расстройств и расстройств поведения.
В пояснительной записке говорится про необходимость "унификации содержания и организационно-методических форм дополнительного профессионального образования медицинских работников, осуществляющих оказание медпомощи при психических расстройствах и расстройствах поведения".
В конце прошлого года президент Владимир Путин заявил о необходимости сделать психиатрическую помощь более доступной для граждан. В марте 2023 года Минздрав предложил разрешить терапевтам и педиатрам переучиваться на психиатров за пять месяцев.
А накануне Минздрав представил проект профессиональной переподготовки врачей по направлению "Диагностика психических расстройств".
Эта программа состоит из трех учебных модулей: "Основы общей психопатологии", "Диагностика психических расстройств", "Диагностика психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ". Уточняется, что курс занимает 72 академических часа; его смогут пройти терапевты, педиатры, кардиологи, гастроэнтерологи, гериатры и врачи общей практики.
Кроме того, ведомство разработало программы повышения квалификации по темам "Медико-психологическая помощь при реакциях на тяжелый стресс и нарушениях адаптации" (18 часов) и "Психологическая и психотерапевтическая помощь лицам, пережившим тяжелый стресс, и членам их семей» (36 часов). Предполагается, что за это время специалист освоит общие принципы психотерапии и психологического консультирования, когнитивно-поведенческую терапию и суггестивную психотерапию. Обучение смогут пройти педиатры и медработники с дипломом по специальностям "лечебное дело" при наличии подготовки в интернатуре (ординатуре) по специальностям "психиатрия" или "психотерапия". Или те, кто прошли переподготовку по психиатрии или психотерапии, а также по клинической психологии.
В документе указаны "планируемые результаты обучения" — это оказание медицинской помощи по профилю "психиатрия", а также диагностика психических расстройств и расстройств поведения.
В пояснительной записке говорится про необходимость "унификации содержания и организационно-методических форм дополнительного профессионального образования медицинских работников, осуществляющих оказание медпомощи при психических расстройствах и расстройствах поведения".