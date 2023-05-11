В мире

40 минут назад

В центре Милана произошел мощный взрыв

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#взрыв #пожар

Над местом происшествия поднимаются черные клубы дыма. На месте работают пожарные, жителей близлежащих домов эвакуировали.

В центре Милана прогремел взрыв, - передает РЕН ТВ со ссылкой на итальянский телеканал Sky.

По предварительным данным, взорвался фургон, после чего огонь перекинулся на несколько автомобилей.

По словам свидетелей, все началось с перевозившего кислородные баллоны фургона, который был припаркован на улице Пьер Ломбардо. Некоторые прохожие видели, как один из баллонов загорелся, а затем прогремел сильный взрыв.

На кадрах, опубликованных с места инцидента, запечатлено, как над центральными улицами города поднимаются клубы густого черного дыма.

Пожар охватил четыре автомобиля, припаркованные на улице, аптеку и квартиры соседнего здания. На место происшествия прибыли машины скорой помощи и пожарная бригада. Карабинеры оцепили район. Школа монахинь и некоторые здания были эвакуированы, - пишет Lenta.ru со ссылкой на итальянское издание Corriere Della Sera.
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#взрыв #пожар

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