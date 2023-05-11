40 минут назад
В центре Милана произошел мощный взрыв
Над местом происшествия поднимаются черные клубы дыма. На месте работают пожарные, жителей близлежащих домов эвакуировали.
По предварительным данным, взорвался фургон, после чего огонь перекинулся на несколько автомобилей.
По словам свидетелей, все началось с перевозившего кислородные баллоны фургона, который был припаркован на улице Пьер Ломбардо. Некоторые прохожие видели, как один из баллонов загорелся, а затем прогремел сильный взрыв.
На кадрах, опубликованных с места инцидента, запечатлено, как над центральными улицами города поднимаются клубы густого черного дыма.
Пожар охватил четыре автомобиля, припаркованные на улице, аптеку и квартиры соседнего здания. На место происшествия прибыли машины скорой помощи и пожарная бригада. Карабинеры оцепили район. Школа монахинь и некоторые здания были эвакуированы, - пишет Lenta.ru со ссылкой на итальянское издание Corriere Della Sera.
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05.05.2023 12:39В мире