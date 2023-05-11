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Wildberries сообщил о потере 650 млн рублей из-за нелегальной рекламы

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#Wildberries #реклама

Согласно данным маркетплейса, услугами "серого продвижения" воспользовались около 300 продавцов.

Служба безопасности маркетплейса Wildberries раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке с помощью внешних сервисов, по предварительным данным, размер ущерба составляет около 650 миллионов рублей, - рассказали в компании.

"Служба безопасности онлайн-платформы раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке с помощью внешних сервисов. Представители компании обратились с заявлением в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. По предварительным данным, размер ущерба составляет около 650 миллионов рублей. Точная сумма будет установлена в ходе следственных действий", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что услугами "серого продвижения" на онлайн-платформе воспользовались около 300 продавцов: им злоумышленники предложили свои услуги через специально написанный Telegram-бот, - сообщает пресс-служба маркетплейса.

"Через него продавцы с помощью специально настроенных алгоритмов пользовались услугами рекламы на площадке, но не оплачивали их, чем был причинен значительный ущерб компании. Продавцам, которые применяли мошеннические схемы, предстоит оплатить услуги рекламы в полном объеме, а также ответить на вопросы следственных органов", - пояснили в Wildberries.

В компании напомнили партнерам, что использование сторонних сервисов "может привести не только к утрате управления личными кабинетами и убыткам, но и нарушению законодательства".

В Wildberries также опровергли взлом базы данных, о котором ранее сообщал Telegram-канал Mash. Проект утверждал, что из-за работы вредоносного программного обеспечения компания потеряла 650 млн рублей, - пишет "Ъ".
87
#Wildberries #реклама

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