Происшествия
7 минут назад
«Заминировавший» дома в Троекурово мужчина получил год ограничения свободы
33-летний мужчина осужден за ложное сообщение о готовящемся взрыве.
Чаплыгинский районный суд вынес приговор 33-летнему мужчине по части 1 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве».
Напомним, 24 февраля этого года в Центр обработки вызовов системы «112» Липецкой области с сотового телефона позвонил пьяный мужчина и сообщил о готовящемся взрыве домов в селе Троекурово. Но сведения об акте терроризма при проверке не подтвердились. Чаплыгинские полицейские вскоре установили подозреваемого в ложном сообщении о взрыве – им оказался неработающий 33-летний мужчина.
Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в суде мужчина полностью признал вину и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. В результате его приговорили к году ограничения свободы.
Напомним, по данным «Центра обработки вызовов Системы «112», в прошлом, 2022 году в 6 раз возросло количество сообщений об угрозе теракта. В ходе реагирования экстренных оперативных служб эта информация не подтверждалась. Всего в прошлом году поступило 1306 таких сообщений, когда как в 2021 году их было 217.
Напомним, 24 февраля этого года в Центр обработки вызовов системы «112» Липецкой области с сотового телефона позвонил пьяный мужчина и сообщил о готовящемся взрыве домов в селе Троекурово. Но сведения об акте терроризма при проверке не подтвердились. Чаплыгинские полицейские вскоре установили подозреваемого в ложном сообщении о взрыве – им оказался неработающий 33-летний мужчина.
Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в суде мужчина полностью признал вину и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. В результате его приговорили к году ограничения свободы.
Напомним, по данным «Центра обработки вызовов Системы «112», в прошлом, 2022 году в 6 раз возросло количество сообщений об угрозе теракта. В ходе реагирования экстренных оперативных служб эта информация не подтверждалась. Всего в прошлом году поступило 1306 таких сообщений, когда как в 2021 году их было 217.