Происшествия

7 минут назад

«Заминировавший» дома в Троекурово мужчина получил год ограничения свободы

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#телефонный терроризм #минирование
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«Заминировавший» дома в Троекурово мужчина получил год ограничения свободы

33-летний мужчина осужден за ложное сообщение о готовящемся взрыве.

Чаплыгинский районный суд вынес приговор 33-летнему мужчине по части 1 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве».

Напомним, 24 февраля этого года в Центр обработки вызовов системы «112» Липецкой области с сотового телефона позвонил пьяный мужчина и сообщил о готовящемся взрыве домов в селе Троекурово. Но сведения об акте терроризма при проверке не подтвердились. Чаплыгинские полицейские вскоре установили подозреваемого в ложном сообщении о взрыве – им оказался неработающий 33-летний мужчина.

Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в суде мужчина полностью признал вину и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. В результате его приговорили к году ограничения свободы.

Напомним, по данным «Центра обработки вызовов Системы «112», в прошлом, 2022 году в 6 раз возросло количество сообщений об угрозе теракта. В ходе реагирования экстренных оперативных служб эта информация не подтверждалась. Всего в прошлом году поступило 1306 таких сообщений, когда как в 2021 году их было 217.
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#телефонный терроризм #минирование
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