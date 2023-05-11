Общество
32 минуты назад
В Тербунском районе уничтожили мину
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На этот раз была уничтожена 82-миллиметровая минометная мина времен Великой Отечественной войны.
10 мая в Тербунском районе на специализированной площадке спасателями была уничтожена 82-миллиметровая минометная мина времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба УГПСС Липецкой области.
Напомним, 3 мая на площадке для уничтожения взрывоопасных предметов в Тербунском районе сотрудники аварийно-спасательного отряда уничтожили одиннадцать 82-миллиметровых миномётных мин и четыре ручные гранаты РГД-33 времен Великой Отечественной войны, обнаруженные в деревне Михайловка.
Напомним, 3 мая на площадке для уничтожения взрывоопасных предметов в Тербунском районе сотрудники аварийно-спасательного отряда уничтожили одиннадцать 82-миллиметровых миномётных мин и четыре ручные гранаты РГД-33 времен Великой Отечественной войны, обнаруженные в деревне Михайловка.
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