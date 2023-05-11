В поселке Тракторном перевернулся «ВАЗ-2111»

Авария обошлась без пострадавших.

Сегодня около 11:00 на перекрестке улиц Ильича и Ленинградской в районе Тракторный столкнулись автомобили «Шевроле Ланос» и «ВАЗ-2111». После столкновения, «одиннадцатая» перевернулась.



— По предварительным данным 58-летний водитель «ВАЗа» не предоставил преимущество проезда 19-летнему водителю «Шевроле-Ланос», — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.



На место аварии выезжали не только сотрудники полиции, но и пожарные, чтобы исключить возможность возгорания перевернувшегося автомобиля.