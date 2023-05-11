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Около 30 человек с битами напали на бар в Москве
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В ночь на 11 мая несколько десятков человек в масках разбили аппаратуру и мебель в заведении.
Около 30 человек, вооруженных битами, ножами и пистолетами, в ночь на 11 мая ворвались в бар на востоке Москвы, напали на его сотрудников и избили их, - передает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По его словам, нападавшие были в масках. Они избили сотрудников бара. Кому-то из пострадавших нанесли ножевые ранения.
Кроме того, преступники отобрали у потерпевших телефоны и деньги.
Помимо этого, злоумышленники буквально разгромили заведение. Они разнесли установленную в баре аппаратуру и мебель, а также разбили стекла, зеркала и витрины.
"В бар ворвались около 30 человек с битами, ножами и пистолетами, напали на сотрудников бара и избили их, нанесли ножевое ранение, разбили все помещение бара и аппаратуру, отобрали и похитили мобильные телефоны, денежные средства", – рассказал источник.
После нападения преступники скрылись в неизвестном направлении. Однако спустя непродолжительное время по подозрению в совершении данного преступления в Москве был задержан 22-летний мужчина, который скрывался на автомобиле каршеринга. Также в Подольске была задержана другая часть подозреваемых.
Правоохранители проводят проверку по факту происшествия и устанавливают все обстоятельства нападения.
По предварительным данным, причиной нападения стал конфликт, произошедший несколько дней назад. Тогда компания людей разбила стол, когда выясняла отношения с другим посетителем. После этого хозяин заведения заставил их заплатить штраф в размере 30 000 рублей. Та же компания якобы позже вернулась, чтобы разгромить бар, - передает РБК со ссылкой на Телеграм-канал Baza.
По его словам, нападавшие были в масках. Они избили сотрудников бара. Кому-то из пострадавших нанесли ножевые ранения.
Кроме того, преступники отобрали у потерпевших телефоны и деньги.
Помимо этого, злоумышленники буквально разгромили заведение. Они разнесли установленную в баре аппаратуру и мебель, а также разбили стекла, зеркала и витрины.
"В бар ворвались около 30 человек с битами, ножами и пистолетами, напали на сотрудников бара и избили их, нанесли ножевое ранение, разбили все помещение бара и аппаратуру, отобрали и похитили мобильные телефоны, денежные средства", – рассказал источник.
После нападения преступники скрылись в неизвестном направлении. Однако спустя непродолжительное время по подозрению в совершении данного преступления в Москве был задержан 22-летний мужчина, который скрывался на автомобиле каршеринга. Также в Подольске была задержана другая часть подозреваемых.
Правоохранители проводят проверку по факту происшествия и устанавливают все обстоятельства нападения.
По предварительным данным, причиной нападения стал конфликт, произошедший несколько дней назад. Тогда компания людей разбила стол, когда выясняла отношения с другим посетителем. После этого хозяин заведения заставил их заплатить штраф в размере 30 000 рублей. Та же компания якобы позже вернулась, чтобы разгромить бар, - передает РБК со ссылкой на Телеграм-канал Baza.
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