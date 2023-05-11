В России
сегодня, 11:10
В Брянской области атаковали нефтебазу
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ВСУ регулярно атакуют беспилотниками и обстреливают Брянскую область.
Украинский беспилотник атаковал Клинцовскую нефтебазу АО "Брянскнефтепродукт" ПАО НК "Роснефть", - сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Телеграм-канале.
По его информации, пострадавших нет.
Он отметил, что в результате сброса боеприпаса частично повреждены бетонное основание и цистерна для хранения нефтепродуктов. На месте работают оперативные службы.
Ранее 11 мая в регионе обстреляли административное здание. По словам главы региона, обошлось без пострадавших.
По его информации, пострадавших нет.
Он отметил, что в результате сброса боеприпаса частично повреждены бетонное основание и цистерна для хранения нефтепродуктов. На месте работают оперативные службы.
Ранее 11 мая в регионе обстреляли административное здание. По словам главы региона, обошлось без пострадавших.
159