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сегодня, 11:10

В Брянской области атаковали нефтебазу

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#нефтебаза #атака

ВСУ регулярно атакуют беспилотниками и обстреливают Брянскую область.

Украинский беспилотник атаковал Клинцовскую нефтебазу АО "Брянскнефтепродукт" ПАО НК "Роснефть", - сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Телеграм-канале.

По его информации, пострадавших нет.

Он отметил, что в результате сброса боеприпаса частично повреждены бетонное основание и цистерна для хранения нефтепродуктов. На месте работают оперативные службы.

Ранее 11 мая в регионе обстреляли административное здание. По словам главы региона, обошлось без пострадавших.
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#нефтебаза #атака

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